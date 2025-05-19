Ο στόχος της τρέχουσας επέκτασης της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας είναι να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας, προκειμένου να αποτρέψει τη Χαμάς από το να λεηλατήσει την ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η απόφαση να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν η σωστή κίνηση, καθώς χωρίς αυτήν το Ισραήλ θα έχανε την υποστήριξη των «στενών συμμάχων» του, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών γερουσιαστών που «υποστηρίζουν το Ισραήλ άνευ όρων».

«Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κατάσταση λιμού, ούτε επαγγελματικά ούτε διπλωματικά», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Εξήγησε ότι η νέα μέθοδος διανομής θα είναι «σημεία διανομής» που θα εξασφαλίζονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, αλλά με την ίδια τη βοήθεια που θα παρέχεται από έναν αμερικανικό οργανισμό. Ωστόσο, το πρώτο τέτοιο σημείο θα είναι έτοιμο μόνο σε «λίγες ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Εν τω μεταξύ, σε μια «γεφυρωτική» κίνηση, το Ισραήλ έπρεπε να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στη Λωρίδα, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Απέφυγε να υποσχεθεί ότι τα τρόφιμα που εισέρχονται στη Λωρίδα μέχρι να είναι έτοιμα τα σημεία διανομής δεν θα λεηλατούνται από τη Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν ύψιστης σημασίας για αυτό που αποκάλεσε «συνδυασμένη νίκη» επί της Χαμάς.

«Καμία βοήθεια δεν θα φτάσει στη Χαμάς»

Το βίντεο ξεκινούσε και τελείωνε με τον πρωθυπουργό να απευθύνεται σε άλλους υπουργούς και ακροδεξιές προσωπικότητες που επέκριναν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Χαρακτήρισε την κριτική «λογική», αλλά είπε ότι η κίνησή του αποκάλυπτε «ηγετική ικανότητα», καθώς ήταν «μη δημοφιλής».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε λίγο αφότου ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κάλεσε σε μια αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου τον πρωθυπουργό να «μιλήσει στο κοινό» και να «επιδείξει ηγεσία».

«Καμία βοήθεια δεν θα φτάσει στη Χαμάς. Τελεία και παύλα. Όποιος λέει το αντίθετο απλώς ψεύδεται», δήλωσε ο πρόεδρος του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος και υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα.

«Θα επιτρέψει στους αμάχους να φάνε, στους φίλους μας σε όλο τον κόσμο να συνεχίσουν να μας παρέχουν μια διεθνή ομπρέλα προστασίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Χάγη, και σε εμάς να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, Θεού θέλοντος, μέχρι τη νίκη».

«Για δυόμισι μήνες, δεν επιτρέψαμε την εισαγωγή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ασκώντας τεράστια πίεση στη Χαμάς — και δικαίως. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την πίεση ώστε να μη γυρίσει εναντίον μας», είπε.

Συνέχισε: «Όταν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επανέλαβαν πλήρως τις προσπάθειές τους να κατακτήσουν τη Γάζα, μετακινώντας αμάχους από περιοχές με κάποια τρόφιμα που είχαν απομείνει, οι μεγάλοι μας φίλοι παγκοσμίως - αυτοί που μας υποστηρίζουν και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε λίγο πριν από την πλήρη νίκη και την καταστροφή της Χαμάς - μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε να διαλύσουν τους ισχυρισμούς περί λιμού. Πρέπει να το κάνουμε. Χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε. Αυτό δεν είναι παράδοση στην πίεση, αλλά πράξη του σωστού για να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον κύριο στόχο: την καταστροφή της Χαμάς».

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επέκρινε την απόφαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αντέκρουσε τη δήλωση του Σμότριτς ότι δεν θα έφτανε στη Χαμάς. Ο Μπεν-Γκβιρ ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου εμπόδισε την ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα το βράδυ επειδή το μέτρο ενδέχεται να μην είχε εγκριθεί.

«Η απόφαση, η οποία ελήφθη χθες το βράδυ βιαστικά, για την ανανέωση της βοήθειας προς ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, είναι ένα σοβαρό λάθος», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ σε ανακοίνωσή του. «Πρέπει να πούμε την αλήθεια στο κοινό του Κράτους του Ισραήλ: Αυτή η βοήθεια, η οποία φτάνει σε όλα τα μέρη της Λωρίδας, θα πέσει επίσης στα χέρια της Χαμάς. Αυτός είναι ο λόγος που απέρριψαν το αίτημά μου για ψηφοφορία. Αυτός είναι ο λόγος που γνώριζαν ότι είχα την πλειοψηφία για να ανατρέψω αυτήν την απόφαση».

Πηγή: skai.gr

