Κραν Μοντανά: «Παγίδα θανάτου» η μια έξοδος διαφυγής

«Ένα από τα πια δραματικά γεγονότα στην ιστορία της χώρας μας». Έτσι χαρακτήρισε την τραγωδία στο Κραν Μοντανά ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελάν. Πάνω από 40 νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες.«Η Ελβετία σήμερα πενθεί» αναφέρει ο νέος πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελάν στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την ανείπωτη τραγωδία άνευ προηγουμένου στο χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά. Ανέβαλε εκ των πραγμάτων το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, που ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί την 1η Ιανουαρίου, αυτή τη μαύρη μέρα πλέον για τη χώρα του.



Το Κραν Μοντανά, όλη η Ελβετία, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με πρώτες επίσημες πληροφορίες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 40 και οι τραυματίες του 100, εκ των οποίων 80 φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Πηγή: Deutsche Welle

Πολλοί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία γειτονικών καντονιών, δεδομένου ότι το μικρό νοσοκομείο στην περιοχή του Κραν Μοντανά, μιας πόλης 10.000 κατοίκων που ζει κυρίως από τον χειμερινό τουρισμό για σκι, είναι από χθες υπερπλήρες. Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν μάλιστα με ελικόπτερα σε άλλες περιοχές.Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ντόπιοι και τουρίστες, πελάτες του μαγαζιού και απλοί περαστικοί, αφήνουν λουλούδια και κεριά μπροστά από το μπαρ.Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελεία, η πυρκαγιά ξέσπασε στο προσφιλές σε νεολαία και τουρίστες μπαρ Constellation, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026, ενώ ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια.Σοκαριστικές σκηνές απόλυτου χάουςΌσο περνούν οι ώρες, κάνουν τον γύρο ελβετικών και γερμανικών μέσων ολοένα περισσότερες μαρτυρίες θαμώνων και περαστικών από το Κραν Μοντανά. Ο 19χρονος δάσκαλος σκι Τιμ Στέφενς ήταν έξω ακριβώς από το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Μιλώντας στo ελβετικό μέσο 20 Minutes αναφέρει: «Οι άνθρωποι έσπευσαν στις σκάλες για να βγουν έξω. Ήταν άσχημα. Όλοι καμένοι. Τα ρούχα τους κατεστραμμένα από φωτιά. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Οι κραυγές... καθόλου ωραία, καθόλου ωραία!».Ένας αλλος νέος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην εφημερίδα Tagesanzeiger ότι ο χώρος γύρω από το μπαρ έμοιαζε με «εμπόλεμη ζώνη» και περιγράφει έναν «πυκνό, μαύρο καπνό να βγαίνει από το μπαρ, ανθρώπους να έχουν πάρει φωτιά, νεκρούς στο πάτωμα. Τοπίο Αποκάλυψης».Ντόπιοι και τουρίστες αναφέρουν ότι στο Κραν Μοντανά ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, όλοι είναι έξω, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και τα μαγαζιά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ξέσπασε η φωτιά.Το σύστημα πυρασφάλειας στο μικροσκόπιοΌπως σημειώνει η εφημερίδα Bild, μετά τις πρώτες εικόνες-σοκ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ, τίθενται πια πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας στο συγκεκριμένο μαγαζί.Πελάτης του μπαρ ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια συγκεκριμένα, είχε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σε μια κατάσταση αμόκ στο εν λόγω υπόγειο.Σύμφωνα με την Bild, στην Ελβετία οι αυστηροί κανόνες πυρασφάλειας ορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες που θεσπίζουν τα καντόνια. Για χώρους συνάθροισης αυτού του μεγέθους, δηλαδή για χώρους διασκέδασης άνω των 100 ατόμων, ισχύουν εξαιρετικά αυστηροί κανόνες.Πρέπει πχ. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, ανεξάρτητες πόρτες διαφυγής που να οδηγούν απευθείας σε εξωτερικό χώρο ή σε σκάλες. Μόνο μια έξοδος διαφυγής, όπως στο συγκεκριμένο μπαρ, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «παγίδα θανάτου» σε περίπτωση έκρηξης ή αποπνικτικού καπνού.Πηγές: DW, Dlf, Bild, NZZ, Tageanzeiger, Blick, 20 Minutes

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.