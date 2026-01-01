Συγκλονίζουν τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές πανικού στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, όταν θαμώνες προσπαθούν να διαφύγουν από μπαρ τη στιγμή που εκδηλώνεται η φωτιά, μέσα σε καπνό, κραυγές και χάος.

Δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ σε χιονοδρομικό θέρετρο στη νότια Ελβετία κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικης γιορτής, ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν-Μοντανά, στο καντόνι του Βαλέ, γαλλόφωνη περιοχή των ελβετικών Άλπεων. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης που ακολούθησε, ωστόσο απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Η Μπεατρίς Πιλού, γενική εισαγγελέας της περιοχής, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχές επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των θυμάτων και στην επιστροφή των σορών στις οικογένειές τους. Όπως ανέφερε, η αστυνομία έχει ήδη καταθέσεις από αρκετούς μάρτυρες και θα αναλύσει κινητά τηλέφωνα που υπήρχαν στον χώρο του περιστατικού.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν γύρω από τις συνθήκες», είπε, προσθέτοντας ότι «η επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή είναι πως μια πυρκαγιά προκάλεσε την έκρηξη».



