Οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν ένα αεροπλάνο από το Κατάρ, ένα δώρο που πυροδότησε κριτική, μεταξύ άλλων από ορισμένους από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ.

«Ο υπουργός Άμυνας αποδέχθηκε ένα Boeing 747 από το Κατάρ σύμφωνα με όλους τους ομοσπονδιακούς κανόνες και κανονισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ την Τετάρτη.

Το αεροπλάνο θα χρειαστεί να τροποποιηθεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του στόλου Air Force One - ο επίσημος τρόπος αεροπορικής μεταφοράς του Αμερικανού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι το δώρο είναι νόμιμο, αλλά η ανακοίνωση του πριν από μια εβδομάδα προκάλεσε τεράστια διαμάχη.

Το αεροπλάνο είναι δώρο από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και εκτιμάται ότι αξίζει 400 εκατομμύρια δολάρια (300 εκατομμύρια λίρες).

Δικαιολογώντας το δώρο αυτό πριν από μια εβδομάδα ο Τραμπ είπε: «Μας κάνουν ένα δώρο». Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι θα ήταν «ανόητο» να αρνηθεί το αεροπλάνο.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ έχει μια διάταξη γνωστή ως ρήτρα αποδοχών, η οποία απαγορεύει τα δώρα σε δημόσιους αξιωματούχους από ξένες κυβερνήσεις χωρίς την άδεια του Κογκρέσου. Η μεταφορά δεν έχει λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι η μεταφορά αεροπλάνου είναι νόμιμη επειδή δίνεται στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και όχι σε αυτόν προσωπικά. Επέμεινε επίσης ότι δεν θα το χρησιμοποιούσε μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του.

Ο τρέχων στόλος του Air Force One περιλαμβάνει δύο τζετ 747-200 που χρησιμοποιούνται από το 1990, μαζί με αρκετά μικρότερα 757.

Το «Ιπτάμενο παλάτι»

«Ιπτάμενο παλάτι». Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τζάμπο τζετ, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων που η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να συμφώνησε να δεχτεί ως δώρο από το Κατάρ.

Το ιδιωτικό Boeing 747 διαθέτει ένα κυρίως υπνοδωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο επισκεπτών, 2 πλήρη μπάνια με ντους, 9 μικρότερες τουαλέτες, 5 μικρές κουζίνες και ένα ιδιωτικό γραφείο.

Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ το πολυτελές ιδιωτικό τζετ για να το χρησιμοποιήσει ως αντικατάσταση του υπάρχοντος αεροσκάφους Air Force One.

Το ιδιωτικό 747 διαθέτει ένα κυρίως υπνοδωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο επισκεπτών, δύο πλήρη μπάνια, εννέα τουαλέτες, πέντε μικρές κουζίνες και ένα ιδιωτικό γραφείο.

Αν και το αεροπλάνο είναι πάνω από 10 ετών, αυτό δεν είναι ένα φθηνό δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ. Είναι ουσιαστικά μια πλήρως επιπλωμένη ιπτάμενη έπαυλη.

Το μελλοντικό Air Force One διαθέτει μεγάλους καναπέδες και ανακλινόμενες πολυθρόνες, ξύλινη επένδυση και περισσότερες από 40 τηλεοράσεις.

Το τεράστιο αεροπλάνο έχει ανακαινιστεί ώστε να χωράει πέντε διαφορετικά σαλόνια

Το αεροπλάνο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 90 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος. Προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε από ένα τμήμα της Qatar Airways που εξυπηρετεί τις βασιλικές οικογένειες της χώρας και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ περίμενε την Boeing να ολοκληρώσει την επόμενη γενιά προεδρικών αεροσκαφών, αλλά η εταιρεία έχει μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα και έχει ήδη ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Τα σαλόνια, οι κουζίνες και τα μπάνια συνδέονται με μια πολυτελή σκάλα. Το αεροπλάνο μπορεί να μεταφέρει έως και 90 VIP καλεσμένους

Στο Truth Social, ο πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να δεχτεί το πλούσιο δώρο, δηλώνοντας ότι το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 747-8 θα χρησιμεύσει «προσωρινά» ως το προσωρινό Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα νέα αμερικανικά αεροσκάφη.

Το εσωτερικό της ιπτάμενης έπαυλης

Σε αντίθεση με το εμπορικό 747 που χωράει πάνω από 460 άτομα, αυτό το τζάμπο τζετ διαθέτει μόνο πέντε σειρές καθισμάτων business class.

Ο υπόλοιπος χώρος στο τεράστιο αεροπλάνο έχει ανακαινιστεί ώστε να χωρέσουν πέντε σαλόνια στα δύο κύρια καταστρώματα του αεροσκάφους, τα οποία συνδέονται με μια πολυτελή σκάλα.

Διαθέτει επίσης όλες τις σύγχρονες ανέσεις για αεροπορικά ταξίδια, όπως πρόσβαση σε ζωντανή τηλεόραση και ραδιόφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το αεροπλάνο θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή στον κόσμο, σύμφωνα με το Business Jet Traveler.

Το ιδιωτικό σαλόνι (στη φωτογραφία) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την κύρια κρεβατοκάμαρα και την κρεβατοκάμαρα επισκεπτών του 747

Το εσωτερικό του αεροπλάνου, διακοσμημένο από τη διάσημη γαλλική εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης Alberto Pinto Cabinet, είναι γεμάτο με περίτεχνες σουίτες, καμπίνες, σαλόνια και τραπεζαρίες.

Σχεδόν κάθε δωμάτιο διαθέτει βελούδινα χαλιά, δερμάτινους καναπέδες και χρυσά έπιπλα.

Το εσωτερικό του αεροπλάνου, είναι διακοσμημένο από τη διάσημη γαλλική εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης Alberto Pinto Cabinet.

Η αίθουσα συνεδριάσεων διαθέτει υπέροχες καρέκλες σε καφέ και κρεμ χρώμα με βαθιά μαξιλάρια που ρυθμίζονται με το πάτημα ενός κουμπιού.

Οι διάδρομοι του αεροπλάνου είναι επενδεδυμένοι με χρυσούς τοίχους που θυμίζουν τις σχεδιαστικές επιλογές του Τραμπ στις ιδιοκτησίες του, όπως ο Πύργος Τραμπ στο Μίνταουν του Μανχάταν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το χρησιμοποιήσει ως προσωρινό Air Force One μέχρι η Boeing να ολοκληρώσει τη νέα έκδοση

Μόλις το 747-8 παραδοθεί στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, θα υποβληθεί σε μια σημαντική αναθεώρηση για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για τον αρχηγό.

Σύμφωνα με τη διάταξη του σχεδιασμού, η κύρια κρεβατοκάμαρα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, με το κυρίως μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο των επισκεπτών πίσω από αυτήν. Ένα ιδιωτικό σαλόνι για τον πρόεδρο βρίσκεται στο τέλος ενός ιδιωτικού διαδρόμου έξω από την κρεβατοκάμαρα.

Το αεροπλάνο διαθέτει ένα κύριο σαλόνι που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 άτομα , ένα ιδιωτικό γραφείο το οποίο χωράει 4 άτομα και έχει τη δική του ιδιωτική τουαλέτα. Υπάρχουν επίσης πολλές κουζίνες στο κάτω μέρος του διαδρόμου από το κύριο σαλόνι.

Το αεροπλάνο έχει χρησιμοποιηθεί από την Qatar Amiri Flight, μια θυγατρική της Qatar Airways που μεταφέρει μέλη της βασιλικής οικογένειας και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ αρχίσει να χρησιμοποιεί το νέο αεροπλάνο, θα γίνει το μακρύτερο επιβατικό αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως Air Force One, με μήκος 76,2 μέτρα.

Το προεδρικό αεροπλάνο χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1990, όταν πρόεδρος ήταν ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος.

Το νέο μοντέλο της Boeing είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2024, αλλά οι καθυστερήσεις φέρεται να έχουν μεταθέσει το ντεμπούτο του στο 2027.

Οι φωτογραφίες είναι από την AMAC Aerospace, ελβετική εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακαινίσεις αεροσκαφών και υπεύθυνη για τη μετατροπή του 747-8 σε ένα ιπτάμενο παλάτι.

Πηγή: skai.gr

