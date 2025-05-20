Κατάρ για το πολυτελές αεροπλάνο-δώρο στον Τραμπ: Δεν εξαγοράζουμε επιρροή - Κάτι φυσιολογικό μεταξύ συμμάχων

Η κίνηση του Κατάρ να χαρίσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ένα αεροπλάνο Boeing 747-8 είναι ένα «φυσιολογικό πράγμα που συμβαίνει μεταξύ συμμάχων», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι την Τρίτη σε οικονομικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Αλ Θάνι απέρριψε τις κατηγορίες ότι το Κατάρ προσπαθεί να εξαγοράσει την επιρροή ενός βασικού συμμάχου του, αφού ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ Τσακ Σούμερ παρουσίασε τη Δευτέρα νομοσχέδιο που θα εμποδίζει οποιοδήποτε ξένο αεροσκάφος να λειτουργεί ως Air Force One, το αεροπλάνο που μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ βλέπουν το Κατάρ ως έναν αξιόπιστο εταίρο στη διπλωματία που δεν προσπαθεί να εξαγοράσει επιρροή», δήλωσε ο Αλ Θάνι.

Ο Τραμπ από τη μεριά του έχει απορρίψει τις ανησυχίες, λέγοντας ότι θα ήταν «ανόητο» να απορρίψει το γενναιόδωρο δώρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αέφερε ότι το Boeing 747-8 θα μεταβιβαστεί εν τέλει στην προεδρική του βιβλιοθήκη - ένα αποθετήριο που θα φιλοξενεί ερευνητικό υλικό από τη διακυβέρνησή του - και ότι δεν έχει σχέδια να το χρησιμοποιήσει για προσωπική χρήση μετά την αποχώρησή του από την προεδρία.

