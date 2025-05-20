Το Παρίσι είναι αποφασισμένο να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά της Γάζας μια παρακαταθήκη βίας και μίσους. Άρα πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν και γι' αυτό τον λόγο είμαστε αποφασισμένοι να αναγνωρίσουμε το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Και εργάζομαι ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση διότι θέλουμε έτσι να συνεισφέρουμε σε μια πολιτική λύση προς το συμφέρον των Παλαιστινίων, αλλά και για την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η αναγνώριση αυτή αναμένεται να γίνει σε διεθνή σύνοδο υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας στις 17-20 Ιουνίου, προκειμένου να δοθεί και πάλι ώθηση για ειρηνική λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, γνωστή ως λύση των «δύο Κρατών».

Ο Γάλλος υπουργός προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι «ανυπόφορη διότι η τυφλή βία, ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ισραηλινή κυβέρνηση έχουν κάνει τη Γάζα αποθήκη ψυχών, για να μην πούμε νεκροταφείο».

«Είναι η απόλυτη παραβίαση όλων των κανόνων του διεθνούς δικαίου», κατήγγειλε η ίδιος. «Και αντιβαίνει στην ασφάλεια του Ισραήλ, στην οποία η Γαλλία είναι δεσμευμένη, διότι όποιος σπέρνει βία, θερίζει βία», δήλωσε.

Ο Μπαρό ζήτησε για άλλη μια φορά από το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο «μαζικής» ανθρωπιστικής βοήθεια «χωρίς κανένα εμπόδιο».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε την είσοδο περιορισμένης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας ύστερα από δυόμισι μήνες απόλυτου αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα που βρίσκεται στο χείλος μιας καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.