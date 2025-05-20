Nα επιστρέψουν τις αυξήσεις που είχαν λάβει το 2024 από ορισμένους αεροσυνοδούς της στην Ισπανία ζήτησε η Ryanair, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ζήτησε από ορισμένους αεροσυνοδούς της να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ που είχαν λάβει πέρυσι σε αυξήσεις, στο πλαίσιο μιας συνδικαλιστικής συμφωνίας που αργότερα ακυρώθηκε στο δικαστήριο.

Ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας έκρινε τον Μάρτιο ότι η συμφωνία για τους μισθούς μεταξύ του συνδικάτου CCOO και της Ryanair πέρυσι δεν ήταν έγκυρη, αφού το αντίπαλο συνδικάτο USO την αμφισβήτησε τον περασμένο Ιανουάριο.

Η CCOO κατέληξε αργότερα σε περιορισμένη συμφωνία με την εταιρεία που κάλυπτε μόνο τα δικά της μέλη και όχι εκείνα της USO, η οποία αρχικά ήθελε διαφορετική συμφωνία και δεν συμμετείχε στη συμφωνία.

Η Ryanair έστειλε τον περασμένο Απρίλιο ένα email στα πληρώματα καμπίνας που ανήκουν στο συνδικάτο της USO, ζητώντας τους να επιστρέψουν τη συσσωρευμένη αύξηση που κέρδισαν μέσω της συμφωνίας και να μειώσουν τους μισθούς τους στο επίπεδο πριν από την αύξηση του 2024, εκτός εάν στραφούν στο συνδικάτο CCOO.

Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού που υπέγραψε την επιστολή που στάλθηκε σε ορισμένους από τους Ισπανούς υπαλλήλους δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με την δικαστική αγωγή που κατέθεσε η USO για μείωση μισθών, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έφεση

Ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας που ανήκει στο συνδικάτο δήλωσε ότι η εταιρεία του ζήτησε τον Απρίλιο να αποπληρώσει 3.857 ευρώ (4.337 δολάρια) και να μειώσει τον μηνιαίο μισθό του. Είπε ότι ο μισθός του εξαρτάται από τον αριθμό των ωρών που πετάει, αλλά γενικά είναι κοντά στον κατώτατο μισθό στην Ισπανία, ο οποίος ανέρχεται σε 1.184 ευρώ το μήνα.

Ο εργαζόμενος είπε ότι ήταν ανάμεσα σε δεκάδες ακόμη συναδέλφους του που κλήθηκαν να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ στην εταιρεία και ότι πολλοί το είχαν κάνει ήδη.

Οι εργαζόμενοι στην Ryanair σε όλη την Ευρώπη έχουν απεργήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια απαιτώντας υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Πηγή: skai.gr

