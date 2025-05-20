Σε νεώτερο απολογισμό, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα, μία ημέρα μετά το μακελειό με 91 νεκρούς, χθες, Δευτέρα.

Οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ άλλων σε δύο σπίτια, όπου μεταξύ των 18 νεκρών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, καθώς και σε ένα σχολείο με οικογένειες εκτοπισμένων, σύμφωνα με διασώστες στη Γάζα.

«Οι ομάδες της πολιτικής προστασίας μετέφεραν σε νοσοκομεία τουλάχιστον 44 νεκρούς, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες μετά τις νέες σφαγές που διέπραξε η κατοχή (...) σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας» από τη μία τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε νωρίτερα ο Μάχμουντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Τα σημερινά πλήγματα έγιναν και πάλι στη Χαν Γιούνις και σε περιοχές προς τα βόρεια, όπως η Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, η Νουσέιρατ, η Τζαμπάλια και η Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με διασώστες.

Οι αρχές του Ισραήλ εξέφρασαν την πρόθεσή τους να πάρουν τον έλεγχο όλης της παραθαλάσσιας περιοχής του παλαιστινιακού θύλακα ενώ εδώ και μέρες βομβαρδίζουν ανηλεώς περιοχές στον βορρά και τον νότο, χτυπώντας νοσοκομεία και καταυλισμούς εκτοπισμένων, όπου σύμφωνα με τον Νετανιάχου, έχει κέντρα διοίκησης και ελέγχου η Χαμάς.

Από το Σαββατοκύριακο μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 200 Παλαιστίνιοι, στην πλειοψηφία τους άμαχοι. Συνολικά, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τα ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους τις τελευταίες οκτώ ημέρες καθώς η στρατιωτική εκστρατεία έχει κλιμακωθεί.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ επέτρεψε για πρώτη φορά έπειτα από δυο μήνες και πλέον αποκλεισμού, να εισέλθουν λίγα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ και προειδοποιήσεις για λήψη μέτρων

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν καλούν την κυβέρνηση του Ισραήλ να θέσει τέλος στην επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την απρόσκοπτη παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προειδοποιώντας πως στην αντίθετη περίπτωση οι τρεις χώρες θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα.

Οι τρεις χώρες χαρακτηρίζουν «απεχθή» την φρασεολογία μελών της κυβέρνησης του Ισραήλ και επισημαίνουν ότι η δια της βίας μετακίνηση των πληθυσμών που βρίσκονται στην περιοχή της Γάζας συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι ιθύνοντες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά επισημαίνουν πως αν η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν σταματήσει τις σκανδαλώδεις, όπως τις χαρακτηρίζουν, στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη λωρίδα της Γάζας δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα και θα προχωρήσουν στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Τονίζουν επίσης πως υποστηρίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, ζητώντας παράλληλα την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σημειώνουν εξάλλου πως η δρομολόγηση της δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας που δικαιούνται οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι, ενώ δηλώνουν ότι προς το σκοπό αυτό είναι αποφασισμένοι να αναγνωρίσουν, σε συνεργασία με άλλες χώρες, την ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: skai.gr

