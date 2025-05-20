Λογαριασμός
Νέοι Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Νεκροί 91 Παλαιστίνιοι (Βίντεο)

Οι αρχές του Ισραήλ εξέφρασαν νωρίτερα χθες την πρόθεσή τους να πάρουν τον έλεγχο όλης της παραθαλάσσιας περιοχής

Γάζα

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 91 Παλαιστίνιους χθες Δευτέρα, δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στον θύλακο, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν εντατικοποιηθεί.

Οι αρχές του Ισραήλ εξέφρασαν νωρίτερα χθες την πρόθεσή τους να πάρουν τον έλεγχο όλης της παραθαλάσσιας περιοχής, όπου εισήλθαν μερικά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, για πρώτη φορά έπειτα από δυο μήνες και πλέον.

