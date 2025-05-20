Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 91 Παλαιστίνιους χθες Δευτέρα, δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στον θύλακο, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν εντατικοποιηθεί.

When it’s quiet, you know it’s coming.



Imagine living through this every day.



Here is #Gaza pic.twitter.com/vnDX1sXzoj May 18, 2025

Οι αρχές του Ισραήλ εξέφρασαν νωρίτερα χθες την πρόθεσή τους να πάρουν τον έλεγχο όλης της παραθαλάσσιας περιοχής, όπου εισήλθαν μερικά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, για πρώτη φορά έπειτα από δυο μήνες και πλέον.

