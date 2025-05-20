Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κάνει το γύρο του διαδικτύου με κολώνα να καταπλακώνει μια ανυποψίαστη γυναίκα που περπατούσε στη μέση του δρόμου. Το τρομακτικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Nowy Targ της Πολωνίας, όταν μια κολώνα φωτισμού κατέρρευσε πέφτοντας πάνω σε μια περαστική.

😱In the Polish town of Nowy Targ, a man leaned against a streetlamp — which collapsed and nearly crushed a woman passing by



She miraculously survived. pic.twitter.com/hA3kxiZJOj May 19, 2025

Ένας άνδρας φαίνεται στο βίντεο να πλησιάζει την κολώνα και να ακουμπά στιγμιαία πάνω της χωρίς να αντιληφθεί την επικινδυνότητά της. Τότε η κολώνα αρχίζει να πέφτει. Εκείνη την ώρα περνούσαν το δρόμο δύο γυναίκες με την κολώνα να πέφτει στη μία τραυματίζοντάς την ευτυχώς όχι σοβαρά.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα social media η κολώνα ήταν σάπια λόγω φθοράς με τις αρμόδιες αρχές να μην έχουν φροντίσει για τον έλεγχο και τη συντήρησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.