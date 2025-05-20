Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο στην Πολωνία: Άνδρας ακούμπησε σε κολώνα και αυτή έπεσε πάνω σε περαστική

Το τρομακτικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Nowy Targ της Πολωνίας, όταν μια κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε μια γυναίκα

Κολώνα

Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κάνει το γύρο του διαδικτύου με κολώνα να καταπλακώνει μια ανυποψίαστη γυναίκα που περπατούσε στη μέση του δρόμου. Το τρομακτικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Nowy Targ της Πολωνίας, όταν μια κολώνα φωτισμού κατέρρευσε πέφτοντας πάνω σε μια περαστική. 

Ένας άνδρας φαίνεται στο βίντεο να πλησιάζει την κολώνα και να ακουμπά στιγμιαία πάνω της χωρίς να αντιληφθεί την επικινδυνότητά της. Τότε η κολώνα αρχίζει να πέφτει. Εκείνη την ώρα περνούσαν το δρόμο δύο γυναίκες με την κολώνα να πέφτει στη μία τραυματίζοντάς την ευτυχώς όχι σοβαρά.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα social media η κολώνα ήταν σάπια λόγω φθοράς με τις αρμόδιες αρχές να μην έχουν φροντίσει για τον έλεγχο και τη συντήρησή της. 

