H προτομή του Αμερικανού τραγουδιστή Τζιμ Μόρισον, η οποία είχε κλαπεί από τον τάφο του πριν από 37 χρόνια, βρέθηκε τυχαία, σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία.

Η προτομή του αστέρα των Doors βρέθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξήγαγε το τμήμα οικονομικών και καταπολέμησης της διαφθοράς, η οποία δεν σχετιζόταν με την αρχική κλοπή, ανέφερε το συγκρότημα σε ανάρτηση στο Instagram.

Ο τάφος του Μόρισον αποτελεί εδώ και πάνω από μισό αιώνα χώρο λατρείας για τους θαυμαστές του ροκ συγκροτήματος που αποτίουν φόρο τιμής ιδιαίτερα στην επέτειο θανάτου του.

Γκράφιτι είναι διάσπαρτα στο διάσημο νεκροταφείο Περ Λασέζ, όπου στεγάζονται επίσης οι τάφοι της Εντίθ Πιάφ και του Όσκαρ Ουάιλντ.

Λίγες πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την έρευνα και δεν έχουν κατονομαστεί ύποπτοι για την κλοπή του αγάλματος του τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε το 1971.

Δεν είναι σαφές εάν η προτομή θα τοποθετηθεί ξανά στον τάφο, με τον έφορο του νεκροταφείου να λέει στην εφημερίδα Le Figaro: «Η αστυνομία δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας, οπότε δεν ξέρω εάν η προτομή θα μας επιστραφεί».

Το άγαλμα φιλοτέχνησε ο Κροάτης καλλιτέχνης Μλάντεν Μικούλιν από λευκό μάρμαρο στη 10η επέτειο από τον θάνατο του τραγουδιστή. Αλλά εξαφανίστηκε το 1988, επτά χρόνια αφότου η προτομή τοποθετήθηκε στο σημείο.

Μια φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική αστυνομία δείχνει το στόμα και τη μύτη του αγάλματος να λείπουν, όπως ήταν πριν κλαπεί.

Jim Morrison statue found by chance nearly 4 decades after it was stolen from Doors’ singer’s Paris grave https://t.co/Dvg3qpiD3s pic.twitter.com/ZBIqJNALgD — New York Post (@nypost) May 19, 2025

