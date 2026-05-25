Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε τον Βρετανό υπουργό άμυνας, Τζον Χίλι, έγινε στόχος ενώ βρισκόταν κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας Times.

Το δορυφορικό σήμα του αεροσκάφους διεκόπη κατά την πτήση επιστροφής του υπουργού, ο οποίος είχε μόλις ολοκληρώσει μια επίσκεψη σε Βρετανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στη νοτιοανατολική Εσθονία.

Η Ρωσία πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από την ενέργεια, η οποία οδήγησε στην απενεργοποίηση του συστήματος GPS του αεροσκάφους για ολόκληρη την τρίωρη πτήση.

Αν και εικάζεται ότι οι παρεμβολές σημειώθηκαν μόνο στην αρχή του ταξιδιού, όσο το αεροπλάνο βρισκόταν κοντά σε ρωσικό έδαφος, το δορυφορικό σήμα δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθεί. Αυτό συνέβη επειδή η επαναφορά του απαιτούσε τον πλήρη τερματισμό λειτουργίας και την επανεκκίνηση των συστημάτων του τζετ, μια διαδικασία που ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί εν πτήσει.

Οι συνέπειες της παρεμβολής παρατηρήθηκαν άμεσα στην καμπίνα και το πιλοτήριο. Οι φορητοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, ενώ σημειώθηκε δυσλειτουργία σε τμήματα του πίνακα οργάνων στο πιλοτήριο του αεροσκάφους τύπου Dassault Falcon 900LX, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης από τον Βασιλιά.

Οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης για να υπολογίσουν τη θέση τους.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη. Ο Τζον Χίλι ταξίδευε μαζί με πολιτικούς και στρατιωτικούς συμβούλους, έναν αντιστράτηγο, δύο φωτογράφους και έναν δημοσιογράφο των Times.

Παρά τα τεχνικά ζητήματα, το προσωπικό του αεροσκάφους διαβεβαίωσε τους επιβάτες ότι η πτήση μπορούσε να συνεχιστεί με ασφάλεια.

Ένας από τους πιλότους ανέφερε ότι επρόκειτο για μια σπάνια κατάσταση, την οποία δεν είχε βιώσει εδώ και πολύ καιρό.

Σχολιάζοντας το γεγονός, πηγή του βρετανικού υπουργείου άμυνας χαρακτήρισε τη ρωσική παρεμβολή ως «απερίσκεπτη», προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν και πολιτικά αεροσκάφη.

Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι η RAF ήταν «καλά προετοιμασμένη για να το αντιμετωπίσει».



Πηγή: skai.gr

