Η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου παρουσίασε σήμερα επιδείνωση, με βρογχόσπασμο και εμετό, που προκάλεσαν αναρρόφηση και προβλήματα στη λειτουργία του αναπνευστικού.

Όπως υπογραμμίζεται από το Βατικανό, αποφασίστηκε μη επεμβατικός αερισμός του ασθενή, χωρίς ενδοτραχειακό σωλήνα, στον οποίο ο ποντίφικας ανταποκρίθηκε θετικά.

Ο Φραγκίσκος δεν έχασε ποτέ την επαφή με το περιβάλλον και συνεργάσθηκε με τους γιατρούς. Η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι δεν είναι σε θέση όπως και τις περασμένες ημέρες να προχωρήσει σε πρόβλεψη, σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Νωρίτερα, ο πάπας είχε κοινωνήσει και είχε προσευχηθεί στο παρεκκλήσι του διαμερίσματός του, στον δέκατο όροφο του Τζεμέλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.