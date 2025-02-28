Ο Μουρίνιο κατέθεσε μήνυση κατά της Γαλατασαράι

Ο Ζοζέ Μουρίνιο κατέθεσε μήνυση κατά της Γαλατασαράι, έπειτα απ’ τις κατηγορίες των πρωτοπόρων της τουρκικής Superlig για ρατσιστικές δηλώσεις, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/2) η Φενέρμπαχτσε.

Η «Φενέρ» ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση ότι ο Μουρίνιο μήνυσε τη Γαλατασαράι για 1.907.000 τουρκικές λίρες (50.200 ευρώ) λόγω «επίθεσης στα προσωπικά δικαιώματα» του Πορτογάλου προπονητή.

Η μήνυση του «Special One» ήταν το νεότερο… επεισόδιο της έντασης που ακολούθησε έπειτα απ’ το ντέρμπι της Δευτέρας (24/2) στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των δύο συλλόγων.

Μετά το παιχνίδι, που έληξε ισόπαλο 0-0, η Γαλατασαράι κατηγόρησε τον Μουρίνιο για ρατσιστικές δηλώσεις τονίζοντας θα κινήσει ποινική δίωξη εναντίον του Πορτογάλου προπονητή.

Ο Μουρίνιο ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ότι ο πάγκος των γηπεδούχων «πηδούσε σαν μαϊμούδες» και ότι το ματς θα ήταν... καταστροφή αν ήταν επικεφαλής Τούρκος διαιτητής.

Στον Μουρίνιο επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων αγωνιστικών από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) για τα σχόλιά του, με την επισήμανση πως «...χρησιμοποίησε υποτιμητικές και προσβλητικές δηλώσεις και κατηγορίες για χάος στο τουρκικό ποδόσφαιρο».

Σε επικοινωνία με το Reuters, ένας εκπρόσωπος της Γαλατασαράι τόνισε πως έχει ήδη υποβληθεί μήνυση κι απ’ τον τουρκικό σύλλογο προς τον Μουρίνιο χωρίς περαιτέρω σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

