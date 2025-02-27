Λογαριασμός
Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή - Η διάθεσή του είναι καλή

Σε νέες εξετάσεις υποβάλλεται ο πάπας Φραγκίσκος - Αργότερα αναμένεται αναλυτική ενημέρωση για την υγεία του ποντίφικα

Πάπας Φραγκίσκος

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή του, η ψυχολογική του διάθεση είναι καλή και πραγματοποιούνται νέες εξετάσεις.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο ποντίφικας αναπαύθηκε καθ' όλη την νύχτα, ενώ χθες, Τετάρτη, το βράδυ ανακοινώθηκε ότι η υγεία του πάπα σημείωσε ελαφρά βελτίωση.

Απόψε αναμένεται νέα, αναλυτικότερη ανακοίνωση της Αγίας Έδρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Βατικανό υγεία
