Ξέσπασε σε κλάματα ο Πάπας Φραγκίσκος μιλώντας για τα δεινά των Ουκρανών - Δείτε φωτογραφίες

Σε κλάματα ξέσπασε ο Πάπας Φραγκίσκος καθώς προσευχόταν για ειρήνη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας παραδοσιακής χριστουγεννιάτικης επίσκεψης που πραγματοποίησε στα Ισπανικά Σκαλιά στη Ρώμη.

Η φωνή του άρχισε να τρέμει καθώς αναφέρθηκε στα βάσανα των Ουκρανών.

«Θα ήθελα να σας είχα μεταφέρει τις ευχαριστίες του ουκρανικού λαού…» άρχισε να λέει με τρεμάμενη φωνή ο Πάπας. Για λίγα λεπτά σώπασε καθώς δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«…του ουκρανικό λαό για την ειρήνη που τόσο καιρό ζητάει από τον Κύριο. Αντίθετα, πρέπει να σας παρουσιάσω τις εκκλήσεις των παιδιών, των ηλικιωμένων, των μητέρων και των πατέρων και των νέων ανθρώπων αυτής της μαρτυρικής γης, που τόσο υποφέρει».

Το πλήθος, τον οποίο άκουγε με προσοχή ανάμεσα στο οποίο ήταν και ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι, χειροκρότησαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να μιλήσει και τον είδαν να κλαίει.

Αργότερα, ο Πάπας Φραγκίσκος έγραψε στο Twitter ότι «η ειρήνη είναι δυνατή, ο αφοπλισμός είναι δυνατός».

Let us entrust to the intercession of the Mother of God the universal desire for peace, in particular for tormented Ukraine, which suffers greatly. With God’s help, peace is possible; disarmament is possible. May Our Lady help us to convert ourselves towards God’s plans.