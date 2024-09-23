Ο πάπας Φραγκίσκος ακύρωσε όλες τις σημερινές του συναντήσεις εξαιτίας ελαφράς μορφής γρίπης, έγινε γνωστό από την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Η απόφαση για την αναβολή των συναντήσεων ελήφθη και ενόψει του αποστολικού ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει ο ποντίφικας τις προσεχείς ημέρες στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, από τις 26 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο 87χρονος ποντίφικας, ο οποίος αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα από τότε που επέστρεψε από την περιοδεία 12 ημερών στην Ασία, στις 13 Σεπτεμβρίου - το μεγαλύτερο και πιο μακρινό ταξίδι του.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου χειμώνα, ο Φράνσις πάλεψε με οξεία βρογχίτιδα και επαναλαμβανόμενες κρίσεις γρίπης, που τον ανάγκασαν να ακυρώσει ένα γρήγορο ταξίδι στο Ντουμπάι για να συμμετάσχει στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

