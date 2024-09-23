Ο πρώτος πρόεδρος από την Αριστερά στην ιστορία της Σρι Λάνκα, ο Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκα, ανέλαβε σήμερα τα προεδρικά καθήκοντα υποσχόμενος «να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί» για την ανάκαμψη της χώρας, δύο χρόνια μετά την οικονομική κρίση που οδήγησε σε μια βίαιη πολιτική λιτότητας.

Με ένα απλό λευκό πουκάμισο και χαμογελώντας, ο Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκα ορκίσθηκε ενώπιον του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζαγιάντα Τζαγιασουρίγια στη διάρκεια τελετής που αναμεταδόθηκε απ' ευθείας από την τηλεόραση.

«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη του λαού στην πολιτική τάξη», δήλωσε ο ίδιος, 55χρονος γιός γεωργού στη διάρκεια σύντομης ομιλίας του.

«Δεν είμαι ταχυδακτυλουργός, δεν είμαι μάγος. Υπάρχουν πράγματα που γνωρίζω, άλλα που δεν γνωρίζω, όμως θα ζητήσω τις συμβουλές των άλλων», πρόσθεσε, «γι' αυτό έχω την ανάγκη της στήριξης όλων».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εκλογική επιτροπή, ο ADK, όπως επονομάζουν τον Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκα οι οπαδοί του, συγκέντρωσε 42,3% των ψήφων.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Σρι Λάνκα, ο Σατζίτ Πρεμαντάσα, συγκέντρωσε 32,7% και ο απερχόμενος πρόεδρος Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε 17,2%.

Επικεφαλής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου (JVP), το οποίο είχε πραγματοποιήσει δύο φονικές εξεγέρσεις στα χρόνια του 1970 και του 1980, ο Ανούρα Κουμάρα Ντιοσαναγιάκα έχει έκτοτε αποκηρύξει τον ένοπλο αγώνα και έχει προσηλυτισθεί σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της αγοράς.

Στη συνέχεια προσήλκυσε ευρύτατη λαϊκή υποστήριξη καταγγέλλοντας, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, τις «διεφθαρμένες» ελίτ που είναι κατ' αυτόν υπεύθυνες για τη χρεοκοπία του 2022.

Πριν καν ανακοινωθεί η νίκη του, επιβεβαίωσε την υπόσχεσή του να επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία που υπογράφηκε το 2023 από τη Σρι Λάνκα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με αντάλλαγμα αρωγή ύψους 2,9 δισεκ. δολαρίων (2,6 δισεκ. ευρώ).

«Είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, όμως περιέχει έναν όρο επαναδιαπραγμάτευσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος του κόμματός του, ο Μπιμάλ Ρατναγιάκε.

Ο νέος πρόεδρος υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους στα είδη πρώτης ανάγκης, που επιβαρύνουν τον πληθυσμό και τρέφουν την απογοήτευση και το θυμό του.

Αναλαμβάνει τα ηνία μιας χώρας η οικονομία της οποίας παραμένει ακόμα πολύ εύθραυστη.

«Για τον Ντισαναγιάκε, ο οποίος υποσχέθηκε μια νέα εποχή, ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια και θα ευνοήσει την αλλαγή, οι προσδοκίες θα είναι μεγάλες», προειδοποίησε η Φάργουα Ααμέρ του think tank Asia Society.

Η Σρι Λάνκα γνώρισε το 2022 τη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της. Επέσπευσε την πτώση του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, τον οποίο έδιωξαν από το προεδρικό μέγαρο διαδηλωτές οργισμένοι για τον πληθωρισμό και τις ελλείψεις.

Ο Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε, ο οποίος εξελέγη αμέσως μετά από το κοινοβούλιο, προχώρησε σε μια πολιτική αυξήσεων των φόρων και περικοπών των δημόσιων επιδοτήσεων με αντάλλαγμα την αρωγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Διεκδικούσε μια δεύτερη θητεία για να συνεχίσει την πολιτική του, η οποία είχε όμως επιβαρύνει πολύ μεγάλο μέρος των 22 εκατομμυρίων κατοίκων του νησιου.

«Η Ιστορία θα κρίνει τις προσπάθειές μου, όμως μπορώ να πω με σιγουριά ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να σταθεροποιήσω τη χώρα σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της», δήλωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ αποδεχόμενος την ήττα του.

«Συγχαρητήρια (στον εκλεγμένο πρόεδρο), όλες τις ευχές μου, σας εύχομαι τα καλύτερα και όλη την υποστήριξή μου για την επιτυχία της αποστολής σας», αντέδρασε από την πλευρά του ο Σατζίτ Πρεμαντάσα, ο οποίος ήρθε δεύτερος.

Λίγο πριν από την τελετή της ορκωμοσίας, ο πρωθυπουργός Ντινές Γκουναουαρντένα υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για το διορισμό νέας κυβέρνησης από τον Ντισαναγιάκα.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη χρονιά. Το κόμμα JVP του νέου προέδρου έχει στο 220μελές κοινοβούλιο μόνο τρεις βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

