Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν το σαββατοκύριακο στο βορειοδυτικό Μεξικό, όπου δυο αντίπαλες φράξιες του καρτέλ Σιναλόα, από τα ισχυρότερα στη χώρα, ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους με τα όπλα στην ομώνυμη πολιτεία.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί σε κάπου δώδεκα ημέρες, σύμφωνα με καταμέτρηση ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Πέρα από τους δολοφονηθέντες, άλλοι 50 και πλέον άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Το Σάββατο, πέντε άνθρωποι βρέθηκαν δολοφονημένοι, με τραύματα από σφαίρες και σημάδια από βασανιστήρια, μπροστά σε υδάτινο πάρκο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλέστηκαν «αναφορές» των δυνάμεων ασφαλείας.

Νωρίς το απόγευμα, μέλη της δημοτικής αστυνομίας έγιναν στόχος «επίθεσης από οπλισμένους πολίτες», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ρουβέν Ρότσα Μόγια.

Τρεις δράστες σκοτώθηκαν και τέταρτος «συνελήφθη σε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, συμπληρώνοντας πως δυο στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.

Ακόμη δυο άνδρες βρέθηκαν νεκροί.

Στάλθηκαν ενισχύσεις στην περιοχή, περίπου 600 στρατιωτικοί, σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο.

Η σύγκρουση συνδέεται με τη σύλληψη του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτή του καρτέλ, μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος πλέον εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο «Μάγιο» συνελήφθη την 25η Ιουλίου, κοντά στην αμερικανική πόλη Ελ Πάσο της πολιτείας Τέξας, μετά την προσγείωση ιδιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε επίσης ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του «Τσάπο». Κατηγορεί αυτόν τον τελευταίο πως τον πρόδωσε.

Οι Aρχές λένε πως η έξαρση της βίας «σίγουρα» οφείλεται σε συγκρούσεις ανάμεσα στο τμήμα της συμμορίας που είναι πιστό στον Ελ Μάγιο και αυτό που διοικούν οι γιοι του Τσάπο, ή «τσαπίτος».

Μερικές ημέρες πριν από το τέλος της θητείας του, ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (εθνικιστική αριστερά) έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι συνυπεύθυνες για την κατάσταση στη Σιναλόα.

«Ασφαλώς ναι, διότι διεξήγαγαν την επιχείρηση», που οδήγησε στη λήψη του Ελ Μάγιο, είπε την περασμένη Πέμπτη, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο.

«Δεν συμφωνώ», αντέτεινε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό, ο Κεν Σαλασάρ, στενός συνεργάτης του Aμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, σε επίσκεψή του στη Σιουδάδ Χουάρες.

«Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα πρέπει να οριστεί και να επιλυθεί» και «η πραγματικότητα είναι πως πρόκειται για πρόβλημα ανασφάλειας και βίας», επέμεινε ο πρεσβευτής, πρώην γερουσιαστής των Δημοκρατικών και πρώην μέλος της κυβέρνησης Ομπάμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρότσα πήγε το σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα για επαφές, ειδικά με την εκλεγμένη πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

