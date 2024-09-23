Απετράπη την τελευταία στιγμή απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση κοντά στο Κιμπούτζ Beit Guvrin, ανατολικά της νότιας πόλης Kiryat Gat.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός Στρατός εξουδετέρωσε έναν άνδρα που προσπάθησε να πραγματοποιήσει επίθεση με μαχαίρι εναντίον στρατιωτών στην είσοδο της Βάσης Λάτσις κοντά στο Beit Guvrin το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης εργαζόταν στη βάση.

Ένας υπαξιωματικός πυροβόλησε τον δράστη, σύμφωνα με τους IDF.

Δεν αναφέρονται άλλοι τραυματισμοί.

Οι IDF περιγράφουν το περιστατικό ως ύποπτη επίθεση.

Πηγή: skai.gr

