Έκκληση ώστε να επιτραπεί η μεταφορά αξιοπρεπούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε σήμερα Τετάρτη στην ομιλία τους, ο πάπας Λέων ΙΔ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Ο πάπας Λέων αναφέρθηκε σήμερα στην ανθρωπιστική κρίση τονίζοντας ότι «είναι όλο και πιο ανησυχητική και οδυνηρή η κατασταση στην Λωρίδα της Γάζας. Ανανεώνω την έκκληση μου να επιτραπεί να τεθεί τέρμα στις εχθροπραξίες, το τραγικό κόστος των οποίων πληρώνουν τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς», τόνισε ο νέος ποντίφικας.
«Mαζί με την Παναγία, ζητούμε να μην απορρίψουν, οι άνθρωποι, το δώρο της ειρήνης και να αφοπλίσουν τις καρδιές τους», πρόσθεσε ο πάπας Πρεβόστ ο οποίος αναφέρθηκε, τέλος, «με ευγνωμοσύνη στον αγαπημένο πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος, ακριβώς πριν από ένα μήνα, επέστρεψε στον οίκο του πατρός».
Το Βατικανό δήλωσε ότι περίπου 40.000 άνθρωποι ήταν παρόντες για την ακρόαση, η οποία έλαβε χώρα λίγες μέρες αφότου περίπου 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την εναρκτήρια λειτουργία την Κυριακή για τον πρώτο Αμερικανό πάπα στην ιστορία.
