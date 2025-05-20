Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο Πάπας Λέων είναι πρόθυμος να φιλοξενήσει στο Βατικανό τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Μελόνι εξέφρασε την εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της στον Πάπα για την πρωτοβουλία του αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου της.

Πηγή: skai.gr

