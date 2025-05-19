Ο Πάπας Λέων δέχθηκε σήμερα, σε ακρόαση, τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, στο Αποστολικό Παλάτι στο Βατικανό.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Αρχιεπίσκοπο Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας.

Κατά τη διάρκεια των εγκάρδιων συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών του Βατικανού, επιβεβαιώθηκαν οι καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Αυστραλίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή της Καθολικής Εκκλησίας στην κοινωνία, ιδίως στον εκπαιδευτικό τομέα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη ανθρώπινη ανάπτυξη και η ελευθερία της θρησκείας, όπως έκανε γνωστό το Βατικανό.



Πηγή: skai.gr

