Πάνω από 100 συλλήψεις στις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες

«Πάνω από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Λος Άντζελες από το βράδυ προχθές Δευτέρα, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων εναντίον της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης», ανακοίνωσε χθες Τρίτη η αστυνομική διεύθυνση της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ.

Κάπου 96 άνθρωποι προσήχθησαν προχθές Δευτέρα το βράδυ στο κέντρο της πόλης, στην πολιτεία Καλιφόρνια, επειδή δεν διαλύθηκαν, συμμετείχαν σε απαγορευμένη συγκέντρωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως μετέδωσαν ΜΜΕ, άλλοι 14 άνθρωποι συνελήφθησαν διότι τους βαραίνουν υποψίες για λεηλασίες, ενώ τρεις για αντίσταση κατά της αρχής καθώς προσάγονταν, επίθεση με θανατηφόρο όπλο και φθορές περιουσίας.

Δυο αστυνομικοί που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες έλαβαν εξιτήρια, κατά τα ίδια δημοσιεύματα.

Ρεπόρτερ του Γερμανικού Πρακτορείου διαπίστωσε πως η κατάσταση στην πόλη ήταν γενικά ήρεμη χθες το πρωί.

Πολίτες διαδηλώνουν στο Λος Άντζελες εδώ και μέρες εναντίον των εφόδων των δυνάμεων επιβολής της τάξης με σκοπό να συλληφθούν και να απελαθούν μετανάστες. Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη χιλιάδες άνδρες της εθνοφρουράς και 700 μέλη των πεζοναυτών, διατεινόμενος πως η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

