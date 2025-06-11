Λογαριασμός
Βόρεια Ιρλανδία: Δεύτερη νύχτα ταραχών στην πόλη Μπαλιμίνα (Βίντεο)

Για δεύτερη διαδοχική νύχτα μαίνονται ταραχές μεταξύ εξαγριωμένων διαδηλωτών και αστυνομικών μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μια έφηβη

Βόρεια Ιρλανδία

Εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν με μολότοφ και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών στην Μπαλιμίνα, όπου για δεύτερη διαδοχική νύχτα μαίνονται ταραχές μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μια έφηβη σε αυτήν την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η αστυνομία αναφέρει πως βρίσκεται αντιμέτωπη με διατάραξη της δημόσιας τάξης σε τμήμα της πόλης, η οποία απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το Μπέλφαστ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού για να απωθήσουν τους ταραξίες, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε δημοσιογράφος της Belfast Telegraph.

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διοργανώθηκαν επίσης στο Μπέλφαστ, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τουλάχιστον 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά την επίθεση που δέχθηκαν τη Δευτέρα. Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να στήνουν οδοφράγματα και να προκαλούν ταραχές, ακολούθησαν πολύωρες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τέσσερα σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Πόρτες και τζαμαρίες σπιτιών και καταστημάτων υπέστησαν επίσης ζημιές, με την αστυνομία να αναφέρει πως ερευνά επιθέσεις που είχαν ρατσιστικό κίνητρο.

Τη Δευτέρα, δικαστήριο της πόλης Κολερέιν απήγγειλε κατηγορία για απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο 14χρονων συλληφθέντων. Η διαδικασία έγινε με τη βοήθεια διερμηνέα στη ρουμανική γλώσσα, όπως μετέδωσαν το BBC και η εφημερίδα Irish Times.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

