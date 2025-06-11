Εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν με μολότοφ και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών στην Μπαλιμίνα, όπου για δεύτερη διαδοχική νύχτα μαίνονται ταραχές μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μια έφηβη σε αυτήν την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας.

In Ballymena, Northern Ireland, Irish people burn down homes of fake asylum seekers after an Irish girl was sexuaIIy abused by them. pic.twitter.com/Ur3fXkRaVW June 10, 2025

Η αστυνομία αναφέρει πως βρίσκεται αντιμέτωπη με διατάραξη της δημόσιας τάξης σε τμήμα της πόλης, η οποία απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το Μπέλφαστ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού για να απωθήσουν τους ταραξίες, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε δημοσιογράφος της Belfast Telegraph.

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διοργανώθηκαν επίσης στο Μπέλφαστ, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Northern Ireland is erupting.



Anti-immigration protests have broken after a teenage girl was allegedly sexually assaulted by two 14-year-old boys.



On Monday the boys had appeared in court charged with attempted rape. A Romanian interpreter. pic.twitter.com/RLPsMgxHHw — Alex Armstrong (@alexharmstrong) June 10, 2025

Τουλάχιστον 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά την επίθεση που δέχθηκαν τη Δευτέρα. Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να στήνουν οδοφράγματα και να προκαλούν ταραχές, ακολούθησαν πολύωρες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τέσσερα σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Πόρτες και τζαμαρίες σπιτιών και καταστημάτων υπέστησαν επίσης ζημιές, με την αστυνομία να αναφέρει πως ερευνά επιθέσεις που είχαν ρατσιστικό κίνητρο.

Τη Δευτέρα, δικαστήριο της πόλης Κολερέιν απήγγειλε κατηγορία για απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο 14χρονων συλληφθέντων. Η διαδικασία έγινε με τη βοήθεια διερμηνέα στη ρουμανική γλώσσα, όπως μετέδωσαν το BBC και η εφημερίδα Irish Times.

🚨🇬🇧 Northern Ireland is about to erupt again for the 2nd night running



This follows the attempted rape of two young girls by immigrants in the small town of Ballymena.



Politicians betrayed their people & sold their Countries out to the Globalists - it’s the same all across the… pic.twitter.com/ecJCFHffjn — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 10, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

