Αφού έλαβαν θριαμβευτικά το χρίσμα των κομμάτων τους η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινούν τον τελικό αγώνα δρόμου μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανιψιός του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, αποσύρθηκε από την κούρσα και στηρίζει τον Τραμπ, ελπίζοντας σε μία θέση στην κυβέρνησή του.

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος δέχθηκε χθες Πέμπτη στο Σικάγο το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, στη διάρκεια ενός ευφορικού συνεδρίου από το οποίο ξεχώρισαν η ομιλία της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η ενέργεια του υποψήφιου αντιπροέδρου Τιμ Γουόλς και η παρουσία πολλών αστέρων της μουσικής.

Η Χάρις υποσχέθηκε στην Αμερική «έναν νέο δρόμο» ενότητας.

Από την πλευρά του ο Τραμπ έκανε στη διάρκεια της ομιλίας της Χάρις δεκάδες οργισμένες αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social κατηγορώντας τη ότι συνέβαλε «στην παρακμή» των ΗΠΑ και για τον πόλεμο στη Γάζα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου στην Πενσιλβάνια Τραμπ και Χάρις θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην πρώτη μεταξύ τους τηλεμαχία.

Η Χάρις, που βρέθηκε ξαφνικά εν μέσω μιας από τις πιο σκληρές πολιτικές μάχες στην αμερικανική ιστορία, έχει προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κόμματός της με την υποψηφιότητά της, η οποία δεν υφίστατο πριν έναν μήνα.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν να έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου. Όμως τίποτε δεν έχει κριθεί, κυρίως στις επτά «αμφίρροπες πολιτείες», όπου πολλοί ψηφοφόροι φαίνεται να προτιμούν τον Τραμπ.

Ο δισεκατομμυριούχος θα επισκεφθεί σήμερα δύο από αυτές στις δυτικές ΗΠΑ: αρχικά το Λας Βέγκας στη Νεβάδα, όπου θα υποσχεθεί μειώσεις φόρων, και στη συνέχεια την Αριζόνα για μια προεκλογική συγκέντρωση στην οποία θα συμμετάσχει «ένας καλεσμένος έκπληξη».

Θα είναι ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ; Ο ανεξάρτητος υποψήφιος φαίνεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να συγκεντρώνει το 4 με 5 % στην πρόθεση ψήφου, όμως οι συνέπειες τυχόν στήριξής του προς τον Ρεπουμπλικάνο δεν είναι σαφείς.

Ποιος ξέρει πόσες ανατροπές κρύβει ακόμη αυτή η προεκλογική εκστρατεία μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου στις 13 Ιουλίου και την απόσυρση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα στις 21 Ιουλίου;

Στο Σικάγο στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος, κυρίως οι Ομπάμα και οι Κλίντον, προειδοποίησαν τους ψηφοφόρους να μην επαναπαυθούν.

«Έχουμε χάσει περισσότερες από μία εκλογές, παρότι πιστεύαμε ότι ήταν αδύνατο», προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, εξηγώντας ότι αυτό συνέβη επειδή οι άνθρωποι «ήταν πολύ σίγουροι και αφέθηκαν να τους αποσπάσουν την προσοχή ανούσια θέματα».

Στο Σικάγο ο Τιμ Γουόλς – πρώην προπονητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου σε λύκειο -- έκανε την καλύτερη παρομοίωση: εξήγησε ότι οι Δημοκρατικοί, λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, βρίσκονται μερικούς πόντους πίσω, αλλά «είναι σειρά μας να περάσουμε στην επίθεση και έχουμε στα χέρια μας τη μπάλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.