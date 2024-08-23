Κρατούμενοι πήραν σήμερα Παρασκευή ομήρους σε φυλακή στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία και σκότωσαν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους, ο ένας από τους οποίους είπε πως είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και πήραν τον έλεγχο της φυλακής στην πόλη Σουροβίκινο.

Τουλάχιστον τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με στολή φαίνονται να κείτονται στο πάτωμα ή να κάθονται μέσα σε λίμνες αίματος στο βίντεο.

JUST IN 🚨



A group of Islamic State militants has taken control of the IK-19 prison in Surovikino, Volgograd Oblast, Russia. Several Russian Federal Penitentiary officers have been killed, and others are currently being held hostage. pic.twitter.com/TuNGnOImcT — Open Source Intel (@Osint613) August 23, 2024

Οι κρατούμενοι της IK-19 απαιτούν 2 εκατομμύρια δολάρια και ένα ελικόπτερο, υποστηρίζει τοπικό δημοσίευμα της Sapa Kavkaz.

Ταυτόχρονα, οι απαγωγείς απελευθέρωσαν τον αρχηγό της Andrei Devyatov , ο οποίος νοσηλεύεται, είπε μια πηγή στο κανάλι Shot Telegram.

⚡️🇷🇺 $2 million and a helicopter demanded by hostage-takers in IK-19 in the Volgograd region.



◾The prisoners who took hostages in IK-19 are demanding $2 million and a helicopter, the publication Sapa Kavkaz claims .



◾At the same time, the captors handed over the head of IK-19… pic.twitter.com/XxxQe5NtGa — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) August 23, 2024

«Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μιας πειθαρχικής επιτροπής, κατάδικοι συνέλαβαν ομήρους μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού καταστήματος», ανέφερε σε ανακοίνωση η σωφρονιστική υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Μέτρα λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Υπάρχουν απώλειες».

Η φυλακή στην πόλη Σουροβίκινο θεωρείται σωφρονιστική αποικία «αυστηρού καθεστώτος» με χωρητικότητα έως και 1.241 ανδρών κρατουμένων, σύμφωνα με τον ιστότοπο της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

