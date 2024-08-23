Λογαριασμός
Ρωσία: Kρατούμενοι του ISIS σκότωσαν φρουρούς σε φυλακή και έχουν πάρει ομήρους - Ενημερώθηκε ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

Οι απαγωγείς απαιτούν 2 εκατομμύρια δολάρια και ένα ελικόπτερο - Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

UPDATE: 16:31
Εξέγερση με ομηρία σε φυλακή του Βόλγκογκραντ

Κρατούμενοι πήραν σήμερα Παρασκευή ομήρους σε φυλακή στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία και σκότωσαν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους, ο ένας από τους οποίους είπε πως είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και πήραν τον έλεγχο της φυλακής στην πόλη Σουροβίκινο.

Τουλάχιστον τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με στολή φαίνονται να κείτονται στο πάτωμα ή να κάθονται μέσα σε λίμνες αίματος στο βίντεο.

Οι κρατούμενοι  της IK-19 απαιτούν 2 εκατομμύρια δολάρια και ένα ελικόπτερο, υποστηρίζει τοπικό δημοσίευμα της  Sapa Kavkaz.

Ταυτόχρονα, οι απαγωγείς απελευθέρωσαν τον αρχηγό της Andrei Devyatov , ο οποίος νοσηλεύεται, είπε μια πηγή στο κανάλι Shot Telegram.

«Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μιας πειθαρχικής επιτροπής, κατάδικοι συνέλαβαν ομήρους μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού καταστήματος», ανέφερε σε ανακοίνωση η σωφρονιστική υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Μέτρα λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Υπάρχουν απώλειες».

Η φυλακή στην πόλη Σουροβίκινο θεωρείται σωφρονιστική αποικία «αυστηρού καθεστώτος» με χωρητικότητα έως και 1.241 ανδρών κρατουμένων, σύμφωνα με τον ιστότοπο της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

