Παναγία Σουμελά: Δεν δόθηκε άδεια απόΤουρκία για λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο

Κατόπιν απόφασης των τουρκικών αρχών, άδεια για την τέλεση θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά δόθηκε φέτος για την Παρασκευή, 23 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής των Εννιαήμερων της Παναγίας και όχι τον Δεκαπενταύγουστο, στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Της θείας λειτουργίας για την Απόδοση της Κοίμησης της Θεοτόκου θα προστή ο Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, όπως ανακοινώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα βρίσκεται τον Δεκαπενταύγουστο στη γενέτειρά του Ίμβρο.

