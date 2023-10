Παλαιστίνιοι: Η έλλειψη καυσίμων θέτει σε κίνδυνο τους νοσηλευόμενους Κόσμος 15:11, 21.10.2023 linkedin

“Κάνουμε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και την Αίγυπτο να συνεργαστούν άμεσα για τον εφοδιασμό σε καύσιμα και υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης"