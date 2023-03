Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν - Δείτε βίντεο

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν ένα σπίτι στον καταυλισμό αυτόν και ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με ενόπλους που έχουν ταμπουρωθεί μέσα στο κτίριο, αλλά και με Παλαιστίνιους μαχητές έξω από αυτό.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχείρηση σήμερα το απόγευμα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στην κατεχόμενη, βόρεια Δυτική Όχθη, όπου είναι σε εξέλιξη ένοπλες συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε έναν Παλαιστίνιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

#BREAKING: IDF operating in Jenin. There are reports of shots fired. #BreakingNews pic.twitter.com/xbue8SgFSf — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) March 7, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν ένα σπίτι στον καταυλισμό αυτόν και ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με ενόπλους που έχουν ταμπουρωθεί μέσα στο κτίριο, αλλά και με Παλαιστίνιους μαχητές έξω από αυτό.

Jenin right now, being raided by a huge lsraeli occupation force. pic.twitter.com/9ktL35nixu — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 7, 2023

Οι μάρτυρες αυτοί υποστήριξαν ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες εκτόξευσαν δύο ρουκέτες στο σπίτι.

#Palestine 🇵🇸: gunfire can be heard in #Jenin as Israeli forces are conducting a raid on the town.



Local media report at least three Palestinian fighters have been killed in clashes. pic.twitter.com/LObxx79gSc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 7, 2023

Σε μια λακωνική ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μόνο ότι οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν «επιχείρηση» στον καταυλισμό της Τζενίν.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας 26χρονος, ο Μουχάμαντ Ουαέλ Γαζαουί, σκοτώθηκε όταν δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος. Τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πυρά και η κατάσταση του ενός, που φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα, κρίνεται σοβαρή.

🚨 #Israeli forces are raiding both Jenin & Nablus with dozens of armored vehicles & soldiers.



Multiple Palestinian causalities reported.

Mosques' loudspeakers are calling for help.



Israel's last raid on Nablus killed 11 Palestinians & wounded over a 100pic.twitter.com/lF5NY71lYA — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) March 7, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.