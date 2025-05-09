Λογαριασμός
Μπαράζ πακιστανικών επιθέσεων με drones στα σύνορα με την Ινδία

Η Ινδία δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει απώλειες ή περαιτέρω στρατιωτική απάντηση, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα

Drone

Ο Ινδικός Στρατός ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου οι Ένοπλες Δυνάμεις του Πακιστάν εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με drones και άλλα πυρομαχικά κατά μήκος ολόκληρης της δυτικής συνοριογραμμής με την Ινδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινδικού Στρατού οι επιθέσεις «απωθήθηκαν αποτελεσματικά» από τις ινδικές δυνάμεις, χωρίς να δίνονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές.

Παράλληλα, οι πακιστανικές δυνάμεις φέρονται να προχώρησαν σε πολυάριθμες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γραμμή Ελέγχου (LoC) στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις της Νότιας Ασίας.

Η Ινδία δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει απώλειες ή περαιτέρω στρατιωτική απάντηση, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα λόγω του κινδύνου ευρύτερης ανάφλεξης.

