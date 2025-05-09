Ο Ινδικός Στρατός ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου οι Ένοπλες Δυνάμεις του Πακιστάν εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με drones και άλλα πυρομαχικά κατά μήκος ολόκληρης της δυτικής συνοριογραμμής με την Ινδία.

OPERATION SINDOOR



Pakistan Armed Forces launched multiple attacks using drones and other munitions along entire Western Border on the intervening night of 08 and 09 May 2025. Pak troops also resorted to numerous cease fire violations (CFVs) along the Line of Control in Jammu and… pic.twitter.com/WTdg1ahIZp May 9, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινδικού Στρατού οι επιθέσεις «απωθήθηκαν αποτελεσματικά» από τις ινδικές δυνάμεις, χωρίς να δίνονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές.

Παράλληλα, οι πακιστανικές δυνάμεις φέρονται να προχώρησαν σε πολυάριθμες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γραμμή Ελέγχου (LoC) στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις της Νότιας Ασίας.

Η Ινδία δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει απώλειες ή περαιτέρω στρατιωτική απάντηση, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα λόγω του κινδύνου ευρύτερης ανάφλεξης.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.