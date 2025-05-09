Όπλα κινεζικής κατασκευής που προμηθεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στους παραστρατιωτικούς χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στο Σουδάν κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η Διεθνής Αμνηστία, την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα επιδρομών drones στο Πορτ Σουδάν, που πυροδοτούν φυγή αμάχων.

«Κινεζικής κατασκευής κατευθυνόμενες βόμβες GB50A και οβίδες AH-4 διαμετρήματος 155 χιλιοστών» εντοπίστηκαν χάρη σε ανάλυση οπτικού υλικού που εικονίζει συντρίμμια έπειτα από επιθέσεις στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, καθώς και στην αχανή περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

Οι επιδρομές που αποδίδονται από τον τακτικό στρατό στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες, με στόχο ειδικά στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στο Πορτ Σουδάν, την προσωρινή έδρα της κυβέρνησης και εφοδιαστικό κέντρο ως προς την διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Ενώ δυο παιδιά σκοτώθηκαν στην Ομντουρμάν, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ, σε επιδρομή drones που εξαπέλυσαν οι παραστρατιωτικοί, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

Στο Πορτ Σουδάν, το πολιτικό διεθνές αεροδρόμιο, το τελευταίο που απομένει σε λειτουργία στη χώρα, στρατιωτική βάση, ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων υπέστησαν ζημιές.

Χθες Πέμπτη, σύμφωνα με πηγές στον στρατό, drones έβαλαν εκ νέου στο στόχαστρο το Πορτ Σουδάν, ωθώντας αμάχους να φύγουν από το μεγάλο λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, που για καιρό θεωρείτο αλώβητο από τον πόλεμο, καθώς και από πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας που ελέγχεται από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι παραστρατιωτικοί, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό για πάνω από δυο χρόνια, εξαπέλυσαν «νέα επίθεση με drones εναντίον της ναυτικής βάσης Φλαμίνγκο» στην Πορτ Σουδάν, που είχαν ήδη στοχοποιήσει προχθές Τετάρτη, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις ΣΕΔ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε πως οι επιθέσεις «εγείρουν κίνδυνο να αυξηθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις αρωγής». Ακόμη, κατήγγειλε την «έλλειψη πολιτικής βούλησης» των εμπόλεμων πλευρών να «επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, «πολλοί τραυματίες, στην πλειονότητά τους παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάου, ανάμεσά τους δυο μικρά κορίτσια που διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρά με την άφιξή τους», ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Σχεδόν 1.100 χιλιόμετρα προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, drones των ΔΤΥ στοχοποίησαν επίσης την Κόστι, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου, σύμφωνα με πηγή στον στρατό.

Οι παραστρατιωτικοί έπληξαν χρησιμοποιώντας «τρία drones εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που εφοδιάζουν την πολιτεία, προκαλώντας πυρκαγιές», κατά την πηγή αυτή.

Προχθές Τετάρτη, ακούστηκαν αντιαεροπορικά πυρά εναντίον drones στην Κασάλα (ανατολικά) και στη Μαροουίγια (νότια).

Τα προηγμένα κινεζικά οπλικά συστήματα που διαπιστώθηκε πως χρησιμοποιούνται στο Σουδάν «κατασκευάστηκαν από τον όμιλο Norinco», γνωστό επίσης με την ονομασία China North Industries Group Corporation Limited, βιομηχανία όπλων που ανήκει στο κράτος της Κίνας, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

«Η μοναδική χώρα στον κόσμο που εισήγαγε από την Κίνα οβίδες AH-4 155 χιλιοστών είναι τα Εμιράτα το 2019», σύμφωνα με την Αμνηστία, που βασίζεται σε δεδομένα του Ινστιτούτου Ερευνών για τη Διεθνή Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI).

Το γεγονός αυτό «δείχνει πως τα Εμιράτα συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις ΔΤΥ», όπως είχαν ήδη αναφέρει εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Η σουδανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με τα ΗΑΕ, κατηγορώντας τα πως εξοπλίσουν τις ΔΤΥ. Το Αμπού Ντάμπι, που διαψεύδει πάγια οποιαδήποτε ανάμιξη στον πόλεμο, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους, ανέφερε πως δεν «αναγνωρίζει» την απόφαση αυτή.

Μετά τις επιθέσεις στο Πορτ Σουδάν, όπου στρατιωτική πηγή διαβεβαίωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 15 drones» την Τετάρτη και την Πέμπτη, άμαχοι έσπευσαν στον κυριότερο σταθμό λεωφορείων με την ελπίδα να μπορέσουν να φύγουν.

«Όλα τα λεωφορεία είναι γεμάτα» και πρέπει να γίνονται κρατήσεις θέσεων εκ των προτέρων, είπε ο Μαχμούντ Χουσέιν, εκπρόσωπος εταιρείας οδικών μεταφορών.

«Δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να φύγουμε», είπε ο Χαϊντάρ Ιμπραήμ, που ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς νότο με την ασθενή σύζυγό του και την οικογένειά τους.

Πολλοί από τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο στο Πορτ Σουδάν είχαν ήδη εκτοπιστεί επανειλημμένα, καθώς τα μέτωπα των μαχών τους πλησίαζαν απειλητικά.

Από τη 15η Απριλίου 2023, στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον στρατό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και το μέχρι τότε δεξιό του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των ΔΤΥ.

Η ένοπλη σύρραξη έχει κόψει τη χώρα στα δύο. Ο τακτικός στρατός ελέγχει το κεντρικό, το ανατολικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν, ενώ οι παραστρατιωτικοί είναι κυρίαρχοι στο δυτικό τμήμα, σε σχεδόν όλο το αχανές Νταρφούρ, και σε τομείς του νότου.

Αφού έχασαν πολλές θέσεις τους, ανάμεσά τους αυτές στην πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ, που δεν έχουν αεροπορία, βασίζονται ολοένα περισσότερο σε drones που βρίσκονται ιδίως σε βάσεις τους στο Νταρφούρ, κάπου 1.500 χιλιόμετρα δυτικά του Πορτ Σουδάν.

