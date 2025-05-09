Πόλεμος στο Σουδάν: Η Κίνα ζητεί από τους υπηκόους της να φύγουν «αμέσως»

Η πρεσβεία της Κίνας στο Σουδάν κάλεσε χθες Πέμπτη τους κινέζους υπηκόους να εγκαταλείψουν «αμέσως» την εμπόλεμη χώρα, εν μέσω νέας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών και των επιδρομών drones στην προσωρινή πρωτεύουσα Πορτ Σουδάν επί πέντε συνεχόμενες ημέρες.

«Η ανακοίνωση αυτή αφορά τους κινέζους πολίτες και όχι τους θεσμούς», σημείωσε η πρεσβεία στην επιγραμματική οδηγία που δημοσιοποίησε, χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

Η πρεσβεία έκανε την παρότρυνση αυτή ώρες μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας που κάνει λόγο περί χρήσης όπλων κινεζικής κατασκευής που φέρονται να προμήθευσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στους παραστρατιωτικούς, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό για πάνω από δυο χρόνια, κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

