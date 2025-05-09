Τα πτώματα έξι επιβαινόντων σε αεροσκάφος-ασθενοφόρο, που συνετρίβη μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε προχθές Τετάρτη όχι μακριά από τη μεγαλούπολη Σαντιάγο, πρωτεύουσα της Χιλής, εντοπίστηκαν χθες Πέμπτη, ενημέρωσαν οι αρχές.

Προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής εντόπισε το κουφάρι του Piper κατά τη διάρκεια υπέρπτησης με ελικόπτερο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και κατόπιν επιβεβαίωσε πως δεν υπήρχε κανένας επιζών, εξήγησε ο Γκονσάλο Ντουράν, τοπικός αξιωματούχος.

#DatoRápido Hallaron en Chile los restos del avión que se había perdido, sin sobrevivientes. El rastro del Piper Cheyenne II se perdió 13 minutos después de haber salido rumbo a Arica. El vuelo de Coastline, CC-CCC, despegó a las 19.16 del 7 de mayo https://t.co/LMbvkdT4RX pic.twitter.com/6fzkGyAHBl — Memo (@memodiario) May 8, 2025

Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος προχθές Τετάρτη κοντά στον λόφο Ελ Ρόβλε, στην Κουρακαβί, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα με προορισμό την Αρίκα, στο βόρειο άκρο της χώρας. Η περιοχή όπου συνετρίβη είναι ορεινή και δυσπρόσιτη.

Ανάμεσα στους έξι επιβαίνοντες ήταν ασθενής.

