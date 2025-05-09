Λογαριασμός
Συντριβή αεροσκάφους-ασθενοφόρου στη Χιλή: Εντοπίστηκαν τα άψυχα σώματα των έξι επιβαινόντων (Βίντεο)

Προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας της χώρας εντόπισε το κουφάρι του αεροσκάφους στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης με ελικόπτερο

Αεροσκάφος Χιλή

Τα πτώματα έξι επιβαινόντων σε αεροσκάφος-ασθενοφόρο, που συνετρίβη μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε προχθές Τετάρτη όχι μακριά από τη μεγαλούπολη Σαντιάγο, πρωτεύουσα της Χιλής, εντοπίστηκαν χθες Πέμπτη, ενημέρωσαν οι αρχές.

Προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής εντόπισε το κουφάρι του Piper κατά τη διάρκεια υπέρπτησης με ελικόπτερο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και κατόπιν επιβεβαίωσε πως δεν υπήρχε κανένας επιζών, εξήγησε ο Γκονσάλο Ντουράν, τοπικός αξιωματούχος.

Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος προχθές Τετάρτη κοντά στον λόφο Ελ Ρόβλε, στην Κουρακαβί, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα με προορισμό την Αρίκα, στο βόρειο άκρο της χώρας. Η περιοχή όπου συνετρίβη είναι ορεινή και δυσπρόσιτη.

Ανάμεσα στους έξι επιβαίνοντες ήταν ασθενής.

