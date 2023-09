Λουτρό αίματος στο Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί από επίθεση καμικάζι σε θρησκευτική γιορτή (βίντεο)

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας σε θρησκευτική συγκέντρωση που γινόταν για τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ στο Μπαλουτσιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας και την αστυνομία, η έκρηξη έγινε κοντά σε τέμενος όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να τιμήσει τη γέννηση του Μωάμεθ, ημέρα που είναι δημόσια αργία.

Στους εορτασμούς και τις παρελάσεις συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

#UPDATE: At least 25 people (including DSP) Martyred and more than 50 others were wounded in an explosion near a masjid in #Mastung area of #Balochistan during the main procession of #EidMiladUnNabi pic.twitter.com/2h5bobZx1q