Βίντεο: Η στιγμή που υψώνουν την τουρκική σημαία στο κτίριο της πρεσβείας στη Δαμασκό μετά από 12 χρόνια

Μετά από 12 χρόνια και μετά την πτώση του καθεστώτους του Μπασάραλ αλ Άσαντ στη Συρία, άνοιξε ξανά η πρεσβεία της Τουρκίας στη Δαμασκό

Η τουρκική σημαία με το μισοφέγγαρο υψώθηκε ξανά στη Δαμασκό, καθώς μετά από 12 χρόνια και μετά την πτώση του καθεστώτους του Μπασάραλ αλ Άσαντ στη Συρία, άνοιξε ξανά η πρεσβεία της Τουρκίας στη συριακή πρωτεύουσα.

