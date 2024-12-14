Η τουρκική σημαία με το μισοφέγγαρο υψώθηκε ξανά στη Δαμασκό, καθώς μετά από 12 χρόνια και μετά την πτώση του καθεστώτους του Μπασάραλ αλ Άσαντ στη Συρία, άνοιξε ξανά η πρεσβεία της Τουρκίας στη συριακή πρωτεύουσα.

#BREAKING Turkey reopens its embassy in Damascus after more than 12 years

pic.twitter.com/2gbbjiL9PO December 14, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.