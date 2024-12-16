Λιβύη: Διυλιστήριο-κλειδί ανέστειλε τη λειτουργία του εξαιτίας μαχών

Ενα από τα κυριότερα διυλιστήρια καυσίμων της Λιβύης, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από μάχες ανάμεσα σε τοπικές ένοπλες οργανώσεις που ξέσπασαν νωρίς χθες Κυριακή το πρωί με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε μέρος των εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ).

Λιβυκοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι έκαναν λόγο για έναν νεκρό και δέκα τραυματίες στις τάξεις των αντίπαλων οργανώσεων. Δεν έχει υπάρχει καμιά επίσημη επιβεβαίωση ως αυτό το στάδιο.

«Ξέσπασαν συγκρούσεις με βαριά και ελαφρά όπλα ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες στην περίμετρο του διυλιστηρίου, προκαλώντας σοβαρές πυρκαγιές, που αντιμετωπίστηκαν από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας», κατά την ανακοίνωση.

Πολλές δεξαμενές καυσίμων του διυλιστηρίου στη Ζαουίγια - παραθαλάσσια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα από την Τρίπολη-, του μόνου στη δυτική Λιβύη που προμηθεύει την τοπική αγορά με καύσιμα, πήραν φωτιά, όπως κατέγραψαν βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η κατάσταση πάντως τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα.

Κατασκευασμένο το 1974, το διυλιστήριο στη Ζαουίγια, που είναι επίσης λιμένας εισαγωγής-εξαγωγής καυσίμων, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, έπειτα από αυτό της Ρας Λανούφ (βόρεια), με δυναμικότητα διύλισης 120.000 και πλέον βαρελιών την ημέρα.

Η ΕΕΠ ανακοίνωσε την αναστολή της παραγωγής κηρύσσοντας «κατάσταση ανωτέρας βίας και εκτάκτου ανάγκης τρίτου επιπέδου (σ.σ. του υψηλότερου), μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δεξαμενές στο διυλιστήριο στη Ζαουίγια τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Δεκεμβρίου».

«Όλες οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε δεξαμενές (καυσίμων) του διυλιστηρίου που χτυπήθηκαν από πυρά έχουν ελεγχθεί», διαβεβαίωσε ο Χάλεντ Γουλάμ, εκπρόσωπος της ΕΕΠ, σε τηλεοπτικό δίκτυο.

«Διαβεβαιώνουμε τους κατοίκους στη Ζαουίγια και στην Τρίπολη ότι ο εφοδιασμός με καύσιμα των δεξαμενών της εταιρείας διανομής Brega Oil είναι ασφαλής και ότι η διανομή καυσίμων στα πρατήρια συνεχίζεται χωρίς διακοπή», πρόσθεσε.

Η Ζαουίγια, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας μετά την Τρίπολη και τη Μισράτα, μετατρέπεται συχνά σε θέατρο μαχών ενόπλων οργανώσεων. Τον Μάιο, συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους περίπου δέκα, προτού επέμβουν προεστοί φυλών και η κατάσταση αποκλιμακωθεί.

Τα μαθήματα ανεστάλησαν σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του πανεπιστημίου της Ζαουίγιας, σύμφωνα με το λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων LANA. Ο παραθαλάσσιος δρόμος που συνδέει την πόλη με την Τρίπολη παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, έπειτα από κάποιες ώρες που έμεινε κλειστός το πρωί.

Η επίκληση «κατάστασης ανωτέρας βίας» επιτρέπει την αποποίηση ευθύνης της ΕΕΠ σε περίπτωση μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεών της για τις παραδόσεις πετρελαίου ή καυσίμων.

Μετά την πτώση και τον θάνατο του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011 η Λιβύη, η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων σε όλη την Αφρική, δυσκολεύεται να κλείσει τη σελίδα του χάους και των διαιρέσεων, με δυο αντίπαλες κυβερνήσεις να διεκδικούν η καθεμιά για λογαριασμό της την εξουσία.

Οι αποκλεισμοί εγκαταστάσεων πετρελαίου και αερίου είναι συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια στη Λιβύη - συχνά συνδέονται με κοινωνικές διεκδικήσεις, ή πολιτικές διενέξεις.

Χάρη στη συγκριτική ηρεμία και νέες επενδύσεις στις υποδομές, η παραγωγή, που ανερχόταν σε περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα πριν από περίπου 10 χρόνια, έφθασε στις αρχές Δεκεμβρίου τα 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα, έναντι 1,5 ως 1,6 εκατ. βαρελιών πριν από την εξέγερση του 2011.

