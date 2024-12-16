Λογαριασμός
Μόσχα: Καταλάβαμε νέο οικισμό στην ανατολική Ουκρανία - Βίντεο με την καταστροφή εγκατάστασης ουκρανικών drones

Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Σεφτσένκο στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανία

Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε νέο οικισμό στα ανατολικά

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο ενός ακόμα χωριού στην ανατολική Ουκρανία, αναφέρει το TASS.

Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Σεφτσένκο στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τη Δευτέρα, επικαλούμενο τον Ντένις Πουσίλιν, τον επικεφαλής της περιοχής που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά στο πεδίο της μάχης.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο από την καταστροφή σημείου απογείωσης βαρέων ουκρανικών UAV κοντά στην Καχόβκα, στην περιοχή της Χερσώνας. 

