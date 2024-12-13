Συρία: Το Κατάρ στέλνει επίσημη αντιπροσωπεία στη Δαμασκό

Το Κατάρ θα στείλει την πρώτη επίσημη αντιπροσωπεία του στη Δαμασκό την Κυριακή, προκειμένου να συζητήσει με τη μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας την επαναλειτουργία της πρεσβείας του και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ένας αξιωματούχος σήμερα.

«Θα κάνουν τα αναγκαία βήματα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας και θα συζητήσουν την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας» είπε η πηγή αυτή.

Ο αξιωματούχος διέψευσε ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας επισκέφθηκε την Πέμπτη τη Δαμασκό, όπως ανέφερε χθες το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας.

Ο Ιμπραχίμ Καλίν, ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, πήγε χθες στη Δαμασκό για συνομιλίες σχετικές με τη νέα ηγεσία της Συρίας. Το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας ανέφερε ότι εκτός του Καλίν βρέθηκε στη χώρα και ο Χαλφάν αλ Κάαμπι, ο ομόλογός του Κατάρ, κάτι που διαψεύστηκε σήμερα.

Η πρεσβεία του Κατάρ στη Δαμασκό έκλεισε τον Ιούλιο του 2011, λόγω της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, που οδήγησε σε έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών. Τα τελευταία χρόνια η Ντόχα απέρριπτε τις προσπάθειες πολλών αραβικών χωρών να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση του Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

