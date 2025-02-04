Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Το συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιστρέφει σταδιακά στα καθήκοντά της, έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο προληπτικών χημειοθεραπειών για την αντιμετώπιση του καρκίνου και έχοντας δηλώσει ότι ο καρκίνος της πλέον είναι σε ύφεση.

Με αφορμή την σημερινή (4 Φεβρουαρίου) Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - η οποία έχει καθιερωθεί ως ευκαιρία για ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη νόσο – η Κέιτ Μίντλεντον έστειλε το δικό της μήνυμα, ανεβάζοντας στον λογαριασμό της οικογένειας στο Instagram μια φωτογραφία την οποία είχε τραβήξει ο μικρότερος γιος της, πρίγκιπας Λουίς.

Η 43χρονη Κέιτ Μίντλετον εμφανίζεται να χαμογελά στην κάμερα καθώς στεκόταν πάνω σε έναν κορμό δέντρου σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο, στο δάσος του Ουίνδσορ.

Με φόντο το χειμωνιάτικο τοπίο η δούκισσα του Κέιμπριτζ έχει ανοίξει τα χέρια της ενώ φορά ζεστά ρούχα.

«Μην ξεχάσετε να φροντίζετε όλα αυτά που βρίσκονται πέρα από την ασθένεια. C #WorldCancerDay» έγραψε στη λεζάντα.

Είκοσι εκατομμύρια άτομα διαγιγνώσκονται ετησίως με καρκίνο, ενώ διαπιστώνονται και περίπου 9,5 εκατομμύρια θάνατοι.

Ωστόσο οι εξελίξεις στην Ογκολογία έχουν μειώσει τη θνητότητα της νόσου κατά 34% αποτρέποντας αυτό το διάστημα περίπου 4,5 εκατομμύρια θανάτους.

Πηγή: skai.gr

