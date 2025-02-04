Ελ Σαλβαδόρ: Θα δέχεται εγκληματίες των ΗΠΑ και απελαθέντες

Το Ελ Σαλβαδόρ συμφώνησε να στεγάσει βίαιους εγκληματίες των ΗΠΑ και να δέχεται απελαθέντες οποιασδήποτε εθνικότητας, σε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ που προκαλεί αντιδράσεις.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε τη συμφωνία τη Δευτέρα μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, καθώς επισκέπτεται πολλές χώρες της Κεντρικής Αμερικής για να προωθήσει την ατζέντα του Λευκού Οίκου για τη μετανάστευση.



«Σε μια πράξη εξαιρετικής φιλίας προς τη χώρα μας… (το Ελ Σαλβαδόρ) συμφώνησε στην πιο πρωτοφανή και εξαιρετική μεταναστευτική συμφωνία οπουδήποτε στον κόσμο», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.





Η χώρα θα συνεχίσει να δέχεται απελαθέντες από το Σαλβαδόρ που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, είπε. Θα δεχθεί επίσης για απέλαση οποιονδήποτε παράνομο αλλοδαπό από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εγκληματίας από οποιαδήποτε εθνικότητα, είτε είναι MS-13 είτε ο Tren de Aragua και θα τους στεγάσει στις φυλακές της πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δύο διαβόητες συμμορίες με μέλη από το Ελ Σαλβαδόρ και τη Βενεζουέλα.



Επιπλέον, ο Μπουκέλε «προσφέρθηκε να στεγάσει στις φυλακές του επικίνδυνους Αμερικανούς εγκληματίες υπό κράτηση στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αμερικανική υπηκοότητα και νόμιμους κατοίκους», σημείωσε ο Ρούμπιο.



Ο Μπουκέλε επιβεβαίωσε τη συμφωνία στο X, λέγοντας σε ανάρτηση της: «Είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε μόνο καταδικασμένους εγκληματίες (συμπεριλαμβανομένων καταδικασμένων πολιτών των ΗΠΑ) στη μεγάλη φυλακή μας (CECOT) με αντάλλαγμα μια αμοιβή».



«Η αμοιβή θα είναι σχετικά χαμηλή για τις ΗΠΑ αλλά σημαντική για εμάς, καθιστώντας ολόκληρο το σωφρονιστικό μας σύστημα βιώσιμο», πρόσθεσε.



Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να είναι μέρος μιας δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.



Μια ομάδα υπεράσπισης των Ισπανόφωνων είπε ότι ήταν «μια θλιβερή μέρα για την Αμερική» σε δήλωσή της στο CNN. Το Ελ Σαλβαδόρ μετατρέπεται σε «αποθήκη ανθρώπων» σχολίαζαν στα κοινωνικά δίκτυα.

