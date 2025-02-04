Μυστήριο και ενθουσιασμός: ένα μωρό καρχαρίας γεννήθηκε σε ενυδρείο της Λουιζιάνα, που φιλοξενεί όμως μόνο δύο θηλυκούς καρχαρίες και κανέναν αρσενικό!

Ο καρχαρίας εκκολάφτηκε από το αυγό του στις αρχές Ιανουαρίου, όπως γνωστοποίησε το ενυδρείο Shreveport Aquarium. Μάλιστα, διαβεβαιώνει πως κανένας από τους δύο θηλυκούς καρχαρίες που μπορεί να έκανε το αυγό δεν είχε επαφή με αρσενικό καρχαρία για περισσότερα από τρία χρόνια, για αυτό και το μωρό έχει συγκεντρώσει όλο το ενδιαφέρον πάνω του.

Παρά την έλλειψη αρσενικών καρχαριών στο ενυδρείο, υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να ήρθε στη ζωή ο μικρός καρχαρίας.

Η μια υπόθεση είναι πως πρόκειται για παρθενογένεση, όπου το έμβρυο αναπτύσσεται από ένα αυγό χωρίς γονιμοποίηση, αναφέρει το CNN.

Το δεύτερο σενάριο είναι πως ίσως πρόκειται για καθυστερημένη γονιμοποίηση – δηλαδή η γονιμοποίηση που λαμβάνει χώρα πολύ μετά το ζευγάρωμα.

Ο Kevin Feldheim, διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης Pritzker, του οποίου η έρευνα επικεντρώνεται στο ζευγάρωμα και τη βιολογία των καρχαριών, δήλωσε στο CNN ότι η παρθενογένεση έχει παρατηρηθεί σε πολλά είδη καρχαριών, όπως ο καρχαρίας ζέβρα και ο καρχαρίας μπαμπού με λευκή κηλίδα. Θεωρείται επίσης ότι έχει συμβεί και σε ένα είδος σαλαχιού.

Η παρθενογένεση συμβαίνει συνήθως όταν τα θηλυκά είναι απομονωμένα από τα αρσενικά, εξήγησε ο ειδικός, σημειώνοντας ωστόσο πως έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που θηλυκοί καρχαρίες έχουν γεννήσει με αυτόν τον τρόπο ακόμη και όταν έχουν συνυπάρξει με αρσενικά.

«Το πώς ξεκινάει η παρθενογένεση ή ποια είναι τα ερεθίσματα των θηλυκών... για να ξεκινήσουν τη διαδικασία μένει να ανακαλυφθεί», συνέχισε προσθέτοντας πως «σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ύστατη προσπάθεια του θηλυκού να μεταβιβάσει τα γονίδιά του. Αυτό δείχνει πόσο προσαρμόσιμοι είναι οι καρχαρίες όσον αφορά την αναπαραγωγή τους».

Ο Feldheim δήλωσε επίσης ότι οι επιστήμονες για την ώρα δεν γνωρίζουν «σχεδόν τίποτα σχετικά με το πόσο καιρό τα θηλυκά μπορούν να αποθηκεύουν σπέρμα».

Σε ένα είδος θηλυκού καρχαρία, παρατηρήθηκε πως είχε αποθηκεύσει σπέρμα για τουλάχιστον 45 μήνες, είπε.

Το Ενυδρείο Shreveport δήλωσε ότι θα προβεί σε γενετικές εξετάσεις στον καρχαρία που ονομάστηκε Γιόκο, όταν θα είναι αρκετά μεγάλος, για να εξακριβώσει πώς ήρθε στη ζωή.

«Αυτή η κατάσταση είναι απίστευτη και δείχνει την ανθεκτικότητα αυτού του είδους», δήλωσε ο Greg Barrick, επιμελητής ζωντανών ζώων του ενυδρείου, σε δελτίο τύπου. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τους επόμενους μήνες που θα επιβεβαιώσουμε αν επρόκειτο όντως για περίπτωση παρθενογένεσης ή αν επρόκειτο για καθυστερημένη γονιμοποίηση. Αποδεικνύει πραγματικά ότι η ζωή... βρίσκει τον τρόπο της».

Πηγή: skai.gr

