Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται αργότερα σήμερα τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρώτο ξένο ηγέτη ο οποίος προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο αφότου ξανάγινε ένοικός του ο Ρεπουμπλικάνος, σε πολύ λεπτή στιγμή όσον αφορά την επανέναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε πρόσφατα θύελλα αντιδράσεων και αγανάκτηση, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με την πρότασή του να «καθαριστεί» και να «νοικοκυρευτεί» ο παλαιστινιακός θύλακας — που συμπεριλάμβανε τον εκτοπισμό των παλαιστινίων κατοίκων του σε «πιο ασφαλείς» και «πιθανόν πιο άνετες» τοποθεσίες — όπως στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Το Κάιρο και το Αμάν απέρριψαν την ιδέα.

Αναχωρώντας από το Ισραήλ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως, σε «στενή συνεργασία» με τον αμερικανό πρόεδρο, θα καταστεί εφικτό να «ξαναχαραχτεί ακόμη περαιτέρω» ο χάρτης της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε χθες από το Οβάλ Γραφείο πως δεν έχει «καμιά εγγύηση» πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που γενικά τηρείται, θα παραταθεί στον παλαιστινιακό θύλακα, αφού διαλάλησε τον ρόλο του και αυτόν των συνεργατών του στη συμφωνία ανακωχής, που ανακοινώθηκε παραμονές της επιστροφής του στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ θέλησε να φανεί ελαφρά πιο αισιόδοξος: η συμφωνία «αντέχει μέχρι εδώ κι τρέφουμε ασφαλώς την ελπίδα (...) πως θα βγάλουμε τους ομήρους, θα σώσουμε ζωές και θα καταλήξουμε, το ελπίζουμε, σε ειρηνική λύση».

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ συμπίπτει με την επανέναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα μεσολαβητών, ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Αυτή αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας και να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάει εξάλλου στην Ουάσιγκτον καθώς ο στρατός του διεξάγει από την 21η Ιανουαρίου ευρείας κλίμακας επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε χθες αν θα ενέκρινε την προσάρτηση της περιοχής αυτής στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είπε «δεν θα μιλήσω για αυτό», προτού προσθέσει πως το Ισραήλ «είναι πολύ μικρή χώρα» σε έκταση.

Η κατηγορηματική άρνηση της Ιορδανίας και της Αιγύπτου να υποδεχτούν όπως ζήτησε Παλαιστίνιους δεν μοιάζει να αποθάρρυνε τον μεγιστάνα των ακινήτων, που δεν κρύβει πως προσεγγίζει κάθε διεθνή διπλωματική πρόκληση σαν διαπραγμάτευση για το κλείσιμο συμφωνίας μεταξύ εταιρειών — σαν «deal».

«Έχουμε κάνει πολλά για αυτούς και θα το κάνουν», διαβεβαίωνε την Πέμπτη ο κ. Τραμπ.

Θα υποδεχθεί την ερχόμενη Τρίτη 11η Φεβρουαρίου τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας, ενώ το Σάββατο μίλησε τηλεφωνικά με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Οι δυο χώρες συμπεριλαμβάνονται στις πέντε που με επιστολή τους στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εναντιώθηκαν στα σχέδια να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας και παρότρυναν να τους επιτραπεί να πάρουν ενεργά μέρος στη διαδικασία της ανοικοδόμησης του θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Axios.

Ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην άρση περιορισμών στις παραδόσεις στο Ισραήλ βομβών 2.000 λιβρών (περίπου 900 κιλών) που επέβαλε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν. Αναίρεσε εξάλλου οικονομικές κυρώσεις σε βάρος ισραηλινών εποίκων που κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει σκοπό να συζητήσει με τον προσκεκλημένο του τους σχεδιασμούς για την ενδεχόμενη εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, για την οποία κατέβαλε προσπάθειες ήδη κατά την πρώτη του θητεία.

Αλλά το Ριάντ συνδέει τη διαδικασία με την εφαρμογή της λύσης των δυο κρατών — την οποία απορρίπτει ξερά ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο κ. Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει στις ΗΠΑ ως το απόγευμα του Σαββάτου, γνωστοποίησαν αργά χθες βράδυ οι υπηρεσίες του, καθώς ζητήθηκαν «πολλές» συναντήσεις με αμερικανούς αξιωματούχους, κατ’ αυτές.

Πηγή: skai.gr

