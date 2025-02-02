Η πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας έστειλε το μήνυμα πως ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη συμπόνια και ενσυναίσθηση για να δημιουργήσουν μια υγιέστερη και πιο ευτυχισμένη κοινωνία, στο πρώτο σημαντικό δημόσιο μήνυμά της αφότου επέστρεψε στα επίσημα καθήκοντά της μετά τη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Σε απόσπασμα έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε από το Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, η Κέιτ δηλώνει ότι για να βρούμε βιώσιμες λύσεις σε ζητήματα ψυχικής υγείας, εξάρτησης και κακοποίησης, «πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, να αποκαταστήσουμε και να επανεξισσοροπήσουμε».

«Αυτό σημαίνει να ρίξουμε μια βαθύτερη ματιά στον εαυτό μας, στις συμπεριφορές και στα συναισθήματά μας», έγραψε η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ. «Σημαίνει να γίνουμε πολύ καλύτεροι σε ό,τι αφορά την επίδειξη συμπόνιας και ενσυναίσθησης απέναντι στον άλλον, που θα μας βοηθήσει να δεθούμε και να συνάψουμε μακροχρόνιες σχέσεις που δίνουν νόημα στη ζωή μας… Στον πυρήνα όλων αυτών είναι η ανάγκη να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε ένα σύνολο κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στις οποίες οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα εάν θέλουμε να ευημερήσουμε», αναφέρει.

Η πριγκίπισσα Κέιτ επιστρέφει σταδιακά στα καθήκοντά της, έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο προληπτικών χημειοθεραπειών για την αντιμετώπιση μιας απροσδιόριστης μορφής καρκίνου, και έχει κάνει δύο δημόσιες εμφανίσεις την τελευταία εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

