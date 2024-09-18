Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για «μαζική δολοφονία», την επομένη της ταυτόχρονης έκρηξης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου βομβητών που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί καταδίκασε σθεναρά ως μαζική δολοφονία την τρομοκρατική ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο, με στόχο Λιβανέζους πολίτες», αναφέρεται στο κείμενο.

Η ένοπλη λιβανέζικη οργάνωση αποτελεί μέρος αυτού που το Ιράν αποκαλεί "άξονας της αντίστασης" κατά του Ισραήλ, ορκισμένου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πυρά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

"Ο αγώνας κατά των τρομοκρατικών ενεργειών του (ισραηλινού) καθεστώτος και των απειλών που προκαλεί είναι μια προφανής αναγκαιότητα και η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ατιμωρησία των σιωνιστικών εγκληματικών αρχών", πρόσθεσε ο Καναανί.

Χθες, Τρίτη, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, ο Μοζταμπά Αμανί, τραυματίστηκε από έκρηξη ενός βομβητή.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim διευκρίνισε πως ο διπλωμάτης «τραυματίστηκε στο χέρι και στο πρόσωπο» και πως η συσκευή που εξερράγη ανήκε "σε έναν από τους σωματοφύλακές του".

Σήμερα, η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό αρνήθηκε με ανάρτησή της στο X "τις φήμες για τη φυσική κατάσταση και τα προβλήματα όρασης" του πρεσβευτή, προσθέτοντας πως η περιποίηση των τραυμάτων του "προχωρεί καλά".

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κολιβάντ ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα πως η οργάνωσή του έστειλε "συνεργεία διάσωσης και χειρουργούς οφθαλμιάτρους" στον Λίβανο για να περιποιηθούν τους τραυματίες.

"Αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε στο Ιράν τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα", πρόσθεσε, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

