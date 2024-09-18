Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στην εργασία της σηματοδότησε αυτή η εβδομάδα, μία εβδομάδα μετά από την ανακοίνωση ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία στην οποία υποβαλλόταν.

Την Τρίτη υποδέχθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ τους συνεργάτες της για να συζητήσουν την πρόοδο του προγράμματος βελτίωσης της στήριξης των παιδιών κατά τα πρώτα πέντε έτη της ζωής τους.

Η πρωτοβουλία αυτή της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχει περιγραφεί ως «το έργο της ζωής της».

Όπως η ίδια είχε πει στο συγκινητικό βίντεο αναγγελίας του τέλους της χημειοθεραπείας της, ανυπομονεί να επιστρέψει στην εργασία της και σε περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις τους επόμενους μήνες, όταν της το επιτρέπει η υγεία της.

Πιστεύεται ότι σχεδιάζει να παραστεί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στην τελετή για τους πεσόντες πολέμου στο Κενοτάφιο του Λονδίνου στις 10 Νοεμβρίου, καθώς και να διοργανώσει και αυτά τα Χριστούγεννα τα παραδοσιακά κάλαντα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Σε επίσκεψη στην Ουαλία την περασμένη εβδομάδα ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ ρωτήθηκε για την υγεία της συζύγου του. Ενώ απάντησε πως τα νέα του τέλους της θεραπείας ήταν καλά, συμπλήρωσε πως «έχουμε ακόμα πολύ δρόμο».

