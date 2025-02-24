Το Κρεμλίνο έπλεξε σήμερα το εγκώμιο της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι αυτός ο τελευταίος προσπαθεί να κατανοήσει τις αιτίες της ουκρανικής σύγκρουσης και να φέρει ένα τέλος σε αυτήν, σε έντονη αντίθεση, όπως είπε, με την προσέγγιση της Ευρώπης.

Τα σχόλια αντανακλούν μια από τις πιο σαφείς παραδοχές του Κρεμλίνου μέχρι τώρα για τη στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο αφότου ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα πριν από πέντε εβδομάδες.

Αντιστρέφοντας τρία χρόνια προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Τζο Μπάιντεν να τιμωρήσει και να απομονώσει τη Μόσχα, ο Τραμπ κινήθηκε γρήγορα προς την αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και υιοθέτησε τμήματα του αφηγήματος του Κρεμλίνου σχετικά με τη σύγκρουση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ αποκάλεσε «δικτάτορα» τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άφησε να εννοηθεί ότι το Κίεβο ξεκίνησε τον πόλεμο, που ξέσπασε πριν από ακριβώς τρία χρόνια όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ζελένσκι και τον Μπάιντεν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ έχει πει πως αναπλαισιώνει την προσέγγισή της προς τη Ρωσία.

«Αυτό είναι που καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, ελπίζουμε πως η Ουάσινγκτον θα αναλύσει πλήρως τις αιτίες της ουκρανικής σύγκρουσης -- αυτό είναι στην πραγματικότητα που προσπαθήσαμε να κάνουμε τους αντιπάλους μας στην Ευρώπη να προσέξουν, και αυτό που αρνούνται πάντα να κάνουν, ακριβώς όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον», είπε ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία υποστηρίζει επί μακρόν ότι αναγκάστηκε να εξαπολύσει τον πόλεμο προκειμένου να προστατεύσει τους Ρωσόφωνους στην Ουκρανία και να αμυνθεί διασφαλίζοντας πως η Ουκρανία δεν μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία και η Δύση λένε πως αυτά ήταν προσχήματα για μια αποικιακού τύπου αρπαγή εδάφους.

«Χωρίς ανάλυση εις βάθος και κατανόηση των αιτιών της σύγκρουσης περί την Ουκρανία, είναι ουσιαστικά αδύνατο να εργαστούμε κανονικά για μια (ειρηνική) διευθέτηση», είπε ο Πεσκόφ.

«Και εδώ βλέπουμε προσπάθειες της Ουάσινγκτον να κατανοήσει πραγματικά τι προκάλεσε αυτή τη σύγκρουση και ελπίζουμε πως αυτή η ανάλυση θα βοηθήσει τις προσπάθειες στο πλαίσιο της επίλυσης της σύγκρουσης».

Σε αντίθεση, ο Πεσκόφ είπε πως δεν υπάρχει βάση προς το παρόν για τη Ρωσία να επαναλάβει τον διάλογο με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αποφάσισαν σήμερα ένα νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβανόμενης μιας απαγόρευσης στις εισαγωγές αλουμινίου. Αποκάλεσε τις κυρώσεις «εντελώς προβλέψιμες».

Επικριτές του Τραμπ τον έχουν κατηγορήσει ότι 'πούλησε' την Ουκρανία προχωρώντας σε κρίσιμης σημασίας ποαραχωρήσεις πριν καν αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται πως μια βιαστική συμφωνία Πούτιν-Τραμπ θα τους παραγκωνίσει και θα υπονομεύσει την ασφάλειά τους.

Αξιωματούχοι του Τραμπ λένε πως η προσέγγιση των ΗΠΑ αναγνωρίζει απλώς τις πραγματικότητες της κατάστασης και έχει στόχο να σταματήσει την αιματοχυσία.

Ο Πεσκόφ είπε πως οι επόμενες επαφές με την αμερικανική πλευρά, που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα, θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση «αγκαθιών» στις διμερείς σχέσεις και στο «ξεμπλοκάρισμα» της εργασίας των πρεσβειών τους, που δυσχεραίνεται από διαμάχες σχετικά με διπλωματικές ιδιοκτησίες και το μέγεθος του προσωπικού.

Είπε πως το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα ανακοινώσει εν ευθέτω χρόνω πού και πότε θα λάβουν χώρα οι επόμενες συνομιλίες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να περιμένει και να δει πώς οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και μια νέα γερμανική κυβέρνηση θα εξελιχθούν έπειτα από τη χθεσινή εκλογική νίκη των συντηρητικών του Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας πως θα μπορούσαν να υπάρξουν πεδία συνεργασίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο 69χρονος Μερτς αναμένεται να γίνει ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας μετά την πρώτη θέση που κατέλαβε η Χριστιανική Ένωση (CDU-CSU), με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να καταλαμβάνει για πρώτη φορά τη δεύτερη θέση, μετά την κατάρρευση της τριμερούς συμμαχίας του καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η άφιξη του Μερτς θα επιτρέψει στη Ρωσία και τη Γερμανία να οικοδομήσουν μια πιο εποικοδομητική σχέση, όπως εκείνη που είχαν υπό την προηγούμενη καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε:

«Κάθε φορά (που υπάρχει μια νέα κυβέρνηση) θέλουμε να ελπίζουμε σε μια πιο λογική προσέγγιση στην πραγματικότητα, σε μια πιο λογική προσέγγιση σε αυτό που θα μπορούσαν να είναι θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας), αμοιβαία οφέλη.»Αλλά ας δούμε πώς θα είναι στην πραγματικότητα».

Η Ρωσία παρείχε περίπου το 65% του αερίου που τροφοδοτεί τα γερμανικά νοικοκυριά και τη γερμανική βιομηχανία πριν από την έναρξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με το Brookings Institution, ένα αμερικανικό κέντρο σκέψης.

Η Γερμανία έχει μειώσει δραματικά την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο από τότε, και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης του Βερολίνου στην Ουκρανία.

Εξάλλου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε σήμερα τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για τις επαφές ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, όπου, σύμφωνα με τη Μόσχα, συμφώνησαν να αρχίσουν τις εργασίες για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και για την προετοιμασία ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.

Σε μια ανακοίνωση το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Σι εξέφρασε την υποστήριξή του στον διάλογο ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον και μίλησε για την ετοιμότητα της Κίνας να βοηθήσει στην εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

