Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι το Κίεβο και η Μόσχα θα πρέπει να εκπροσωπηθούν κατά «ισότιμο και δίκαιο τρόπο» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και επανέλαβε ότι υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Ο δρόμος προς μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να ανοιχθεί παρά σε ένα πλαίσιο όπου οι δύο εμπόλεμες πλευρές εκπροσωπούνται κατά «ισότιμο και δίκαιο τρόπο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του που μεταδόθηκε στην διεθνή σύνοδο κορυφής που διεξάγεται σήμερα στο Κίεβο κατά την τρίτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας προσφέρθηκε επίσης να φιλοξενήσει στην Τουρκία τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο σε αυτές.

Κατά την ομιλία του μέσω βιντεοδιάσκεψης στην διεθνή σύνοδο κορυφής, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε την πρόταση αυτή την περασμένη εβδομάδα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στην Αγκυρα.

Πηγή: skai.gr

