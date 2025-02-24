Γεωργιάδης: Το συλλαλητήριο για τα Τέμπη είναι «αντι-μητσοτακική διαδήλωση»

Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, που συμπληρώνονται δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όποιος πιστεύει στα σοβαρά ότι την Παρασκευή είναι ένα συλλαλητήριο χωρίς πολιτικό πρόσημο, τουλάχιστον αντικυβερνητικό, μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα (...). Είναι κατά βάση αντι-μητσοτακική διαδήλωση. Είναι λογικό να υπάρχουν διαδηλώσεις. Είναι πολύ διαφορετικό όμως να κάνεις διαδηλώσεις για ένα πολιτικό ζήτημα και πολύ διαφορετικό να χρησιμοποιείς νεκρούς ανθρώπους και οικογένειες νεκρών ανθρώπων για να μπορέσεις να ρίξεις μια κυβέρνηση. Τα θύματα των Τεμπών και οι οικογένειές τους είναι μόνο το προκάλυμμα. Το συναίσθημα του πένθους, του δικαιολογημένου, είναι το προσάναμμα για να ενωθεί ένας κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός μιλώντας στο OPEN.

Στη συνέχεια επισήμανε πως: «Όποιος μιλάει για ένα συλλαλητήριο της Παρασκευής που θα είναι για φόρο τιμής στους νεκρούς και τις οικογένειες τους προφανώς ζει σε άλλη χώρα. Δεν είναι αυτό. Αν ήταν αυτό θα έπρεπε να πάμε όλοι. Μου έχουν ανεβάσει βίντεο που λένε ότι θα με πλακώσουν στο ξύλο. Αν πάω θα με δείρουνε; Θα με σκοτώσουνε, δεν θα με δείρουνε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να πάνε, «δεν ξέρουν πού πηγαίνουν», ενώ σημείωσε πως «το συλλαλητήριο έχει συγκεκριμένο κομματικό πρόσημο».

Ερωτώμενος γιατί δεν έγινε προανακριτική για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Κρίναμε ότι δεν υπάρχει ποινικό ζήτημα. Δε ν θα κάνουμε ποινικά ζητήματα σε ανθρώπους επειδή το θέλει ο όχλος. Ποινικά θα κάνουμε αν υπάρχει ζήτημα. Δεν είναι θέμα λαϊκού δικαστηρίου. Να κάνουμε γιατί δεν ολοκλήρωσε την 717; Ξέρετε πόσες συμβάσεις ΕΣΠΑ δεν ολοκληρώνονται; Ξέρετε πόσοι υπουργοί πρέπει να στο δικαστήριο για παράδειγμα για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη που σκοτώνονται 200; Δεν θα γίνει η Ελλάδα ένα απέραντο δικαστήριο για να ικανοποιήσουμε όποιον νομίζει ότι ξέρει πως δουλεύει το κράτος. Δεν υπήρχε ποινικό ζήτημα».

«Την έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του ο Καραμανλής. Είναι σαν λέτε όσοι ψήφισαν Καραμανλή στις Σέρρες πρέπει να ντρέπονται. Αυτό είναι σαν να λέτε τώρα. Ο Κώστας Καραμανλής είναι εκλεγμένος από την ιερά ψήφο των πολιτών, (...) είναι εκλεγμένος των Σερρών και μάλιστα πρώτος. Για τον Καραμανλή ποινική διαδικασία δεν έχει έρθει», είπε ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.