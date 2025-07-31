Χιλιάδες θαυμαστές του Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) αποχαιρέτησαν χθες τον θρυλικό τραγουδιστή των Black Sabbath, καθώς η νεκρική πομπή με το φέρετρό του διέσχισε τους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και τραγουδώντας στίχους από το Crazy Train και το Iron Man, άνθρωποι όλων των ηλικιών είπαν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τη ροκ και χέβι μέταλ μουσική.

Η δημόσια τελετή αποχαιρετισμού οργανώθηκε από την οικογένεια του Όζι Όσμπορν και των δημοτικών αρχών, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα των χιλιάδων φαν να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το μουσικό τους είδωλο.

Στη συνέχεια όμως ακολούθησε μία ιδιωτική επικήδεια τελετή και η ταφή της σορού, σε τοποθεσία που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η χήρα του Οζι, Σάρον Όσμπορν, επιθυμούσε να θάψει τον εκλιπόντα σύζυγό της στον κήπο του οικογενειακού τους σπιτιού, στο Welders του Μπακιγχαμσάιρ, όπου ο θρύλος της ροκ πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Σύμφωνα με τον Independent, στην τελετή παρευρέθηκαν η Σάρον και τα παιδιά τους, Κέλι και Τζακ, καθώς και ο γιος του Όζι, Λούις, από τον πρώτο του γάμο, όπως επίσης και τα εγγόνια του.

Εκτός του στενού πυρήνα της οικογένειας, παρόντες ήταν επίσης τα εν ζωή μέλη των Black Sabbath - Tony Iommi, Bill Ward and Geezer Butler - και οι φίλοι τους και θρύλοι της metal, Metallica.

O σερ Έλτον Τζον, παλιός φίλος του Όζι, πιστεύεται ότι επίσης ήταν μεταξύ των λιγοστών καλεσμένων, όπως και ο 27χρονος τραγουδιστής Yungblud - το πραγματικό όνομα είναι Dominic Harrison - ο οποίος συνόδευσε και το φέρετρο στη νεκρική πομπή, ως οικογενειακός φίλος των Όσμπορν.

Πηγή: skai.gr

